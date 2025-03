Regione – Ares118, confermata l’internalizzazione del servizio. In vista assunzioni tramite concorso pubblico | TG24.info

A darne notizia è il sindacato Ugl che ha incontrato l’azienda.

Spiegano dall’Ugl: “Si è tenuta, presso gli uffici dell’ARES 118, un importante incontro tra la delegazione della UGL e la Dottoressa Corradi per discutere dell’internalizzazione delle postazioni del 118. Durante la riunione, i rappresentanti dell’ARES hanno confermato il percorso tracciato nel 2019 per l’internalizzazione del servizio, annunciando che le prossime postazioni che passeranno in gestione ad ARES per la Provincia di Latina saranno Terracina e Fondi, ma sarà coinvolta tutta la regione Lazio. La UGL, dal Segretario Provinciale Fabiola Del Gais, dal Segretario Regionale Armando Valiani e dal Rappresentante dei Lavoratori Roberto D’arcangeli, ha sollevato la grave problematica legata alle prossime internalizzazioni e alla conseguente riorganizzazione del personale presente. È emerso che alcuni punti sono rescindibili, ma è stato ribadito che l’assunzione in Ares avverrà esclusivamente tramite concorso pubblico altre forme dovranno riguardare un adeguamento normativo se possibile.

Dalla riunione è emerso anche che la Direzione ARES bandirà a breve un concorso appositamente per Autisti ARES, in cui l’esperienza maturata varrà come titolo concorsuale. Per il personale con mansione di soccorritore, invece, è previsto un concorso con misure diverse rispetto alle qualifiche precedenti e si rende necessaria l’iscrizione presso l’ufficio del collocamento.

La UGL – si legge ancora nella nota del sindacato – intende portare alla trattativa la richiesta di estendere a 3 anni di anzianità, anziché 5 come attualmente richiesto, per poter accedere al concorso ARES per gli autisti. La tutela dei posti di lavoro e il riassorbimento del personale saranno le principali priorità per la UGL, che continuerà a lottare in tal senso anche coinvolgendo le aziende RTI.

Per quanto riguarda l’internalizzazione, il percorso seguirà quanto prospettato dalla Dottoressa Corradi, con ulteriori passaggi nel corso del 2025, anche in considerazione dell’evento del giubileo. La UGL si impegnerà a sensibilizzare anche la classe politica su questa situazione, con particolare attenzione alla salvaguardia dei lavoratori e alle differenze contrattuali tra aziende”.