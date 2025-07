Regione – Approvati investimenti da 35milioni da emendamento Ottaviani per gli ospedali delle province di Frosinone e Latina | TG24.info

La giunta regionale del Lazio ha approvato oggi il programma degli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e Frosinone previsti e finanziati dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2023 “Finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di presidi ospedalieri e strutture sanitarie pubbliche delle Province di Latina e Frosinone” la cui copertura economica è stata garantita da un emendamento di 35 milioni di euro alla Finanziaria 2023 dell’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Il programma, in particolare, prevede sei interventi che riguarderanno altrettanti ospedali delle Asl di Frosinone e Latina. La parte più consistente andrà al “Fabrizio Spaziani” di Frosinone con in investimento di 18.500.000 euro per la demolizione dei fabbricati L-M e nuova edificazione di un edificio di 4 livelli fuori terra sospesi su pilotis, oltre a un livello seminterrato; connesso con l’attuale sede dell’Ospedale “Spaziani” attraverso un ponte sospeso in acciaio e vetro. Il “Santa Scolastica” di Cassino beneficerà di 5 milioni di euro per la realizzazione di un N nuovo volume edilizio per ambulatori e CUP, collocato in ambito verde e collegato tramite connessione pedonale sospesa in acciaio e vetro. Al “Dono Svizzero” di Formia andranno 2.750.000 euro per l’adeguamento alla normativa antincendio, comprendenti interventi di natura edile ed impiantistica, che interessano l’intero Presidio. Tre milioni saranno destinati al “Santa Maria Goretti” di Latina per l’adeguamento alla normativa antincendio, comprendenti interventi di natura edile ed impiantistica, che interessano l’intero Presidio, così come analoghi interventi siano realizzati per il “Fiorini” di Terracina (3 milioni) e per il “San Giovanni di Dio” di Fondi (2.750.000 euro).

“Il ruolo della politica, a ogni livello, è rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Nel Lazio, in particolare nel basso Lazio, nonostante l’eccellente professionalità degli operatori sanitari, persistono gravi problemi irrisolti, ignorati per un decennio dalla giunta Pd-M5S. Tra questi, l’edilizia sanitaria e la necessità di migliorare l’accoglienza nelle nostre strutture. Dal primo giorno del governo Meloni, abbiamo agito con decisione, ottenendo un risultato straordinario: 35 milioni di euro per i nostri ospedali. Questo traguardo, raggiunto grazie a una profonda conoscenza del territorio e dei suoi bisogni, dimostra che fare politica e amministrare richiede un legame diretto con la realtà. In passato, alcuni pensavano che un profilo social fosse sufficiente per affrontare i problemi del Paese. La realtà, però, è ben diversa” dichiara l’onorevole Ottaviani.

“Con la delibera approvata oggi dalla Giunta del Lazio- ha concluso l’onorevole Nicola Ottaviani – diventa effettivo ed operativo lo stanziamento dei 35 milioni di euro per gli ospedali della provincia di Frosinone e di Latina, che abbiano ottenuto, in legge Finanziaria, grazie ad un enorme lavoro di squadra dei nostri territori. Il sostegno del Senatore Claudio Durigon, la condivisione con l’Onorevole Giovanna Miele e l’Assessore Pasquale Ciacciarelli attestano un risultato enorme, disegnato dalla Lega dei nostri territori, per gli ospedali del Lazio Meridionale, che si attendeva da anni, dopo che la sinistra aveva sempre volto lo sguardo altrove. Il Presidente Rocca, con questo atto deliberativo, avvierà ora progettazioni e cantieri che, con la sua sperimentata sensibilità sulla materia dell’edilizia sanitaria, vedranno la consegna in breve tempo, attraverso le nostre aziende sanitarie pubbliche.”