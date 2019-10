Provincia – Viabilità: iniziati i lavori di messa in sicurezza della SSV Sora – A1

Pompeo e Caperna: continuano gli interventi sulle strade ad alta densità di traffico.

Sono iniziati questa mattina, ad opera di personale e mezzi del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone, i lavori di messa in sicurezza di un ulteriore tratto della SSV SORA – A1 _ 1° Tronco, dal km. 42+800 al km. 43+800 circa, all’altezza dello svincolo ‘Sora Nord’.

I primi interventi riguardano l’eliminazione di alcuni rigonfiamenti del corpo stradale, causati dalle radici delle alberature che costeggiano la carreggiata; subito dopo verrà eseguita la sistemazione dell’intero piano viabile, attraverso la fresatura della vecchia pavimentazione nei tratti deformati, la messa in opera di un particolare tipo di asfalto (bynder), estremamente resistente alle sollecitazioni del traffico, oltre all’implementazione della necessaria segnaletica stradale.

A seguire, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, si interverrà per la sistemazione di un altro tratto della stessa SSV SORA – A1, precisamente quello tra il km. 49+000 e il km. 50+000, particolarmente usurato e in cattive condizioni, che ricade nei territori dei Comuni di Fontechiari e Broccostella.

“I lavori avviati su questa importante e trafficata arteria – spiegano il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, e il consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna – rientrano in una serie più ampia di interventi, già attuati su altri lotti della stessa strada, proprio al fine di garantire la maggiore sicurezza possibile ai veicoli e ai mezzi pesanti che quotidianamente la percorrono. Continua, dunque, l’opera messa in campo dalla Provincia sulla rete viaria del territorio, con particolare riguardo ai tratti ad alta densità di circolazione, per assicurare ai cittadini strade quanto più possibili sicure e nelle migliori condizioni, anche in vista dell’imminente periodo invernale e condizioni meteorologiche difficili”.

Ad esprimere soddisfazione per i lavori avviati e il ringraziamento alla Provincia e al presidente Pompeo è il sindaco di Sora, arch. Roberto De Donatis: “Accolgo con grande soddisfazione l’avvio degli interventi, da parte della Provincia, in uno dei tratti laziali, al confine con l’Abruzzo, più disastrati e pericolosi. Sin dall’inizio del mandato abbiamo tenuto alta l’attenzione su questa arteria e palesato la necessità di effettuare lavori in tempi rapidi e risolutivi. A nome dell’Amministrazione comunale di Sora, dunque, ringrazio il presidente Pompeo e la Provincia per aver risolto il nodo delle competenze sul tratto della SSV-A1 e aver, finalmente, dato il via libera al rifacimento di un tratto di strada ad elevata percorrenza”.