Provincia – Un successo la “Prima giornata di diagnosi precoce per la prevenzione dei tumori” | TG24.info

E’ stato un successo la 1° Giornata di Diagnosi Precoce per la Prevenzione dei Tumori, promossa dalla LILT sezione provinciale di Frosinone, in partneriato con l’Avis Provinciale di Frosinone, la Cooperativa “MedicalMonte” di Monte San Giovanni Campano e l’Asl di Frosinone. Oltre 40 screening senologici e urologici sono stati eseguiti domenica scorsa 17 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, presso l’Avis di Pontecorvo (ex istituto Suore Montecalvario).

Nell’ambito del progetto “Promozione dell’Invecchiamento Attivo” finanziato dalla Regione Lazio grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la LILT sezione provinciale di Frosinone, in partenariato con l’Avis Provinciale di Frosinone, la Cooperativa “MedicalMonte” di Monte San Giovanni Campano e l’Asl di Frosinone ha organizzato, dunque, la 1° Giornata di Diagnosi Precoce per la Prevenzione dei Tumori.

Ad ospitare l’evento, e per questo va il grazie più sentito, l’Avis di Pontecorvo, nella persona del presidente, il dottor Massimiliano Folcarelli. Ci sanno altri due incontri, in programma nel mese di novembre a Fiuggi e a Giuliano di Roma, grazie alla collaborazione con le rispettive Avis del territorio.

Sul posto la preziosa e preziosissima professionalità del dottor Norberto Venturi, del dottor Francesco D’Annibale e della dottoressa Lucilla Gatta.

Tanti i volontari che hanno aderito all’evento, svoltosi nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Tra i volontari che si sono adoperati per la riuscita dell’evento una pensiero speciale a Genesio e Giulia della LILT e Pamela, Giulia e Patrizia per l’Avis.

La prevenzione è fondamentale, specialmente in un periodo storico nel quale la pandemia ha distolto molti dalle problematiche sanitarie che fino ad un anno e mezzo fa erano molto più sotto la lente d’ingrandimento.

Appuntamento a Fiuggi e Giuliano di Roma per le rispettive cittadinanze che grazie all’impegno di tutti potranno vivere una giornata all’insegna della prevenzione e della salute.

Alessandro Andrelli