Provincia – Turismo, in arrivo una “pioggia” di finanziamenti dalla Regione Lazio, ecco dove | TG24.info

Fare turismo è una cosa molto seria, difficile Non basta avere le potenzialità, occorrono servizi, strutture e progetti. Molti amministratori locali parlano molto e lavorano poco. Sul sito della Regione Lazio è stata pubblicata ieri la delibera con la quale sono stati erogati fondi per milioni di euro proprio per la programmazione turistica, prevista nella legge regionale 26 del 2007.

Un atto di 21 pagina che meriterebbe di essere pubblicato integralmente. Comunque tra i 282 progetti non ne abbiamo trovato nessuno presentato da Isola del Liri (Comune – Pro loco – Associazioni). Forse ci sono sfuggiti. E non solo a noi. Tra i 56 progetti approvati in provincia di Frosinone svetta quello del Comune di Arpino che in fascia A si è classificato al primo posto con ben 85 punti. La fascia A prevede fondi da 16mila e 25mila euro che nella Città di Cicerone verranno utilizzati per la 51esima edizione del Gonfalone. Ancora più sorprendente sono il Comune e la Pro Loco di Picinisco. L’ente locale figura nella fascia B per Pastorizia in Festival, la Pro loco in fascia C per i festeggiamenti della Madonna di Canneto. Bravi. Fanno i progetti e li fanno bene. In fascia C ci sono 50, tra Comuni e Pro loco della Ciociaria, tra i quali Alvito, Santopadre, Settefrati, Campoli Appennino. C’è anche Sora ma al 51esimo posto con 41,5 punti che ha ottenuto fondi per l’infiorata. Singolare ciò che è capitato al Comune di Boville Ernica che ha presentato due progetti (Pasqua con Giotto e Natale a Boville) entrambi non ammessi.

V.V.