Provincia – Scuola, il messaggio augurale di inizio anno scolastico del presidente Upi | TG24.info

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico in cui le scuole dovranno vincere la sfida della ripresa delle attività didattiche in presenza e in condizioni di sicurezza, anche grazie all’aumento della percentuale di popolazione vaccinata.

Le Province del Lazio hanno lavorato per tutta l’estate e senza sosta per garantire il rientro a scuola in strutture adeguate.

“In questi mesi – commenta il Presidente di UPI LAZIO, Antonio Pompeo – le Province hanno collaborato con i dirigenti scolastici e le altre istituzioni competenti per garantire la ripresa delle lezioni in presenza in ambienti sicuri e confortevoli, ma sono tutte impegnate a realizzare i progetti di manutenzione straordinaria con i fondi per l’edilizia scolastica messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione, per la messa in sicurezza, la riqualificazione e la nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado. Nelle scuole si costruisce il futuro del Paese. Auguro per questo un anno scolastico proficuo agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e a tutti il personale scolastico”.