Provincia – Rifiuti romani in Ciociaria, Lettera alla sindaca Raggi con…invito

Emergenza rifiuti a Roma. Il consigliere provinciale e comunale di Frosinone, Danilo Magliocchetti scrive alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Eccovi il contenuto della missiva.

<<Alla Sig.ra Sindaca di Roma

Avv. Virginia RAGGI

OGGETTO: TRASFERIMENTO RIFIUTI DI ROMA NELLA PROVINCIA DI FROSINONE: INVITO A VISITARE GLI IMPIANTI E INCONTRARE I SINDACI

Ill.ma Sig.ra Sindaca,

mi permetto di richiamare la Sua cortese attenzione sul delicato tema in oggetto, che tanto clamore e dibattiti sta animando in questi giorni.

La prego, preliminarmente, di interpretare questa mia senza alcuna polemica, ce ne sono già abbastanza, ma in modo assolutamente costruttivo, rispettoso del Suo ruolo Istituzionale e senza la volontà di insegnare, impropriamente, nulla a nessuno.

Come a tutti noto, la famosa ordinanza regionale nr. 11902 del 5/07/2019, allo scopo di assicurare il ripristino della raccolta dei rifiuti di Roma Capitale, ha disposto, tra le altre cose, agli impianti di trattamento rifiuti presenti nelle province del Lazio, ovviamente anche a quelli di Frosinone, “di operare con decorrenza immediata al massimo della capacità di trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste che AMA spa formalizzerà,”

Questa iniziativa di ulteriore coinvolgimento della provincia di Frosinone nella questione dei rifiuti romani ha ingenerato comprensibile apprensione, sia nei Sindaci, che nell’intero territorio provinciale a vario livello, per gli evidenti numerosi riflessi, anche di carattere sociale, che l’operazione potrebbe generare.

Orbene, poiché Ella, anche dopo il famoso incendio del TMB Salario, che oggettivamente ha penalizzato la gestione di una parte dei rifiuti di Roma, continua però a dire, dall’inizio del Suo mandato Sindacale e fino ad oggi, “mai nessun nuovo impianto di trattamento rifiuti verrà aperto a Roma”, con la presente La invito ad effettuare, al più presto, una visita in provincia di Frosinone, con un duplice scopo.

Il primo, poter visitare gli impianti di gestione dei rifiuti presenti in Provincia di Frosinone, ovverosia quelli di Colfelice, Roccasecca, San Vittore. Scoprirà che si tratta di tutti impianti di alta tecnologia, efficienza, affidabilità e portata.

Probabilmente i migliori presenti nel Lazio.

Basterebbe riproporre questa tipologia di impianti, senza per forza rimanere ancorati a dei dogmi, abbondantemente superati ormai dal tempo e dalla storia, anche sul territorio della provincia di Roma, ovviamente in assoluta e rigida osservanza delle prescrizioni ambientali,ed il problema dello smaltimento dei rifiuti romani, potrebbe essere risolto, definitivamente.

Anche in ossequio al principio, sempre apprezzato, che ognuno smaltisce i rifiuti che produce.

La visita in provincia di Frosinone servirebbe, inoltre, anche come garbo istituzionale, per incontrare i Sindaci coinvolti nella iniziativa di cui all’ordinanza della Regione, allo scopo di ringraziarli per il disagio subito e per la disponibilità che la Ciociaria, comunque manifesta, da sempre, pur tra mille oggettive difficoltà, nel farsi carico dei problemi della Capitale d’Italia.

Se, come spero, accetterà il mio invito a venire in Provincia di Frosinone, sono assolutamente disponibile e con grande piacere ad accompagnarLa in tutto il Suo viaggio di trasferimento in Ciociaria.

In attesa di un cortese gradito riscontro, La saluto cordialmente>>.

Fin qui la lettera del consigliere Magliocchetti.

Ad intervenire sul tema anche Gianluca Quadrini che dice: ’Necessario partecipare al coordinamento per scongiurare una imminente emergenza ambientale’.

<<In merito all’emergenza rifiuti che sta interessando la provincia di Frosinone ed in particolare il Basso Lazio – quest ala nota stampa di Quadrini – il consigliere provinciale, nonché vice coordinatore regionale di Forza Italia e presidente della XV Comunità Montana Valle del Liri Gianluca Quadrini invita sindaci e istituzioni a partecipare numerosi all’incontro del coordinamento dei Sindaci convocato mercoledì 10 luglio 2019 dal sindaco di Roccasecca avv.Giuseppe Sacco per discutere delle politiche ambientali causate dall’arrivo dei rifiuti da Roma.

“Potrebbe scattare da un momento all’altro l’emergenza ambientale per il nostro territorio e per il Basso Lazio e per questo è necessario riunire sindaci e componenti politiche e istituzionali per fare il punto della situazione ed individuare soluzioni utili ad impedire un aggravio per la salute pubblica, oltre che per decidere sul da farsi in vista della prossima riunione della Saf.”-ha dichiarato Quadrini.

Già nel pomeriggio di venerdì scorso Ama ha inviato in Ciociaria i camion con i rifiuti. Saf, che ha una capacità di trattamento pari a 327.273 tonnellate all’anno, ha immediatamente fornito la propria disponibilità.

Intanto, la riunione di mercoledì 10 luglio 2019 presso il Comune di Roccasecca si terrà alle ore 15,00 anziché di mattina come stabilito in precedenza>>.