Provincia – Ricorso elettorale accolto dal Tar, decade il sindaco: si torna al voto | TG24.info

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del voto del 3 e 4 ottobre 2021 della città di Latina annullando la proclamazione degli eletti e in particolare l’esito in ventidue sezioni. Per effetto di tale decisione il sindaco Damiano Coletta e il consiglio comunale sono decaduti.

La notizia, circolata dalla serata di ieri, ha scatenato le reazioni della politica. Fra i primi ad intervenire è stato il deputato e coordinatore della Lega del Lazio Claudio Durigon che ha annunciato una interrogazione al Ministro dell’Interno.

”Latina ha scelto la coalizione del centrodestra con il 53% già al primo turno, ottenendo la maggioranza in Consiglio comunale. Il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo si era fermato al 49%, non vincendo per poche centinaia di voti. Si tornerà alle urne in 22 sezioni dopo il ricorso accolto dal Tar, molto probabilmente queste anomalie hanno influito sull’esito del primo turno a discapito di Zaccheo e del centrodestra. Va fatta chiarezza”. Così Claudio Durigon, deputato e coordinatore regionale della Lega Lazio, annunciando un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per ”verificare le responsabilità sulle 22 sezioni”.

”La Lega con Zaccheo è pronta a conquistare anche Latina, mandando in soffitta il pessimo governo di Damiano Coletta che ha ridotto in uno stato pietoso la seconda città del Lazio. Noi siamo pronti con il centrodestra unito, il cui timone sarà nelle mani di un uomo delle istituzioni per far ripartire Latina”, aggiunge Durigon.

Ad intervenire anche Procaccini che chiede di accertare se le irregolarità siano dolose o colpose.

“Confermati i nostri dubbi sulle gravi irregolarità accadute al momento dello spoglio che, per pochissimi voti, non ha consentito a Vincenzo Zaccheo di essere eletto al primo turno, nonostante la sua vittoria fosse addirittura già stata annunciata in Rai – dice Procaccini – Sarà interessante oltre che necessario capire se le irregolarità registrate siano state dolose o colpose. Resta il fatto che, come da procedure e attribuzioni, la regolarità delle operazioni elettorali è responsabilità innanzitutto dell’amministrazione comunale in carica. Auguro alla città di Latina di poter rimuovere attraverso regolari elezioni quanto acclarato dal Tar e che la democrazia possa liberamente esprimersi quando si tornerà al voto”. E’ il commento dell’europarlamentare pontino di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, all’esito del ricorso per le elezioni amministrative di Latina, su cui si è espresso oggi il Tar.