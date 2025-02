Provincia – Quattro Istituti Culturali della Diocesi di Frosinone inseriti nel sistema culturale regionale | TG24.info

Quattro Istituti Culturali della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino sono stati accreditati presso la Regione Lazio ed inseriti nel sistema culturale regionale.

Infatti, come previsto dalle Determinazioni dirigenziali del 29/12/2023 la Regione Lazio ha definito le graduatorie dei progetti vincitori dell’Avviso pubblico a favore di biblioteche, musei e archivi accreditati nelle rispettive Organizzazioni regionali (O.B.R., O.M.R. e O.A.R.) per l’anno 2023.

La Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino ha partecipato al Bando con tutti e quattro i suoi Istituti Culturali accreditati, e tutti i progetti sono risultati vincitori.

Si tratta dell’Archivio storico Diocesano (che si articola nelle due sezioni di Ferentino e di Veroli), della Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile di Ferentino e del Museo Diocesano di Ferentino.

Il recente avviso pubblico regionale è stato finalizzato alla conoscenza, conservazione, accessibilità, inclusività e diffusione del patrimonio culturale del territorio regionale, attraverso due linee di intervento, la linea A inerente ad attività educative, di promozione, di divulgazione e di cura delle collezioni di Biblioteche, Musei e Archivi, e la linea B finalizzata all’acquisizione di beni e attrezzature per migliorare inclusività e accessibilità.

Nel dettaglio, il Museo Diocesano di Ferentino ha ottenuto un finanziamento pari ad € 8.959,60 cumulativo per le due linee d’intervento A e B.

L’Archivio Storico Diocesano di Veroli, l’Archivio di Ferentino e la Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile di Ferentino hanno ottenuto in totale 40.644,80 euro.

Per i quattro Istituti Culturali della Diocesi far parte del sistema culturale regionale – come pubblicato sul Bollettino del 22 aprile 2021 – vuol dire essere inseriti, rispettivamente, nel circuito dell’organizzazione museale regionale (OMR), in quella bibliotecaria (OBR) e in quella archivistica (OAR) facendo parte dell’offerta culturale regionale qualificata per i servizi museale, bibliotecario e archivistico.

In questo modo è possibile promuovere gli Istituti Culturali diocesani per metterli a servizio della collettività facendo rete con gli altri Enti e le Associazioni presenti sul territorio: ne è un esempio anche l’adesione, nel 2020, al sistema integrato Frusinate per la Cultura (SIFCultura).

Grazie ai finanziamenti regionali si potranno promuovere iniziative a favore dei lettori, dei ricercatori e dei visitatori.