Provincia – Povertà, in Ciociaria il reddito medio più basso del Lazio. Tarquini (Uil): “Casalattico e Terelle comuni più poveri” | TG24.info

Ferentino – Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia: picchia la madre, 34enne in manette Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia e violenza domestica a Ferentino, nella zona periferica delle case popolari, nella tarda serata del 17 gennaio scorso. A chiamare i Carabinieri della locale...

Frosinone – Bomba in via Mastruccia: erano solo fuochi pirotecnici abbandonati È rientrato l’allarme bomba scattato questa mattina a Frosinone, in via Mastruccia, dove qualcuno ha notato, nell’atrio di un palazzo, vicino ai rifiuti, alcun involucri simili a ordigni (leggi qui)....

Frosinone – Controllo straordinari della Polizia: 2 stranieri espulsi, identificate 300 persone e 176 veicoli, 3 multe Codice della strada Come deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e contrasto alle attività illecite e di controllo del territorio, il...

LA CURIOSITA’ – Paolo Alati, sorano doc, nel fortunato programma di Rai1 Linea Verde. Domenica 2 febbraio speciale puntata sulla Ciociaria (Di Roberta Pugliesi) C’è anche un pezzo di Sora nel fortunato programma di Rai1 Linea Verde che nella puntata del prossimo 2 febbraio esplorerà le bellezze della Ciociaria, considerata il...

Sora – Incidente alla rotatoria, traffico in tilt Incidente questa mattina a ridosso della rotatoria di via Cellaro, a Sora. Due le vetture che per motivi al vaglio hanno impattato. Diversi i danni alle auto ma per fortuna...

FOCUS – Campagna phishing sulle chat Telegram, alert della Postale Nuovo alert dei poliziotti della Polizia Postale che hanno rilevato sulla piattaforma di messaggistica Telegram una campagna di phishing per carpire i dati di accesso degli utenti tramite l’invio di...

Frosinone – Disagi allo Scalo, il Sindaco Mastrangeli incontra delegazione pendolari “Roma-Cassino Express” Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha incontrato una delegazione dell’associazione dei pendolari “Roma-Cassino Express”, composta dal Presidente Pietro Fargnoli e Alessandro Redirossi. Tema dell’incontro, le modifiche in relazione a...

Anagni – Officina Municipale, un hub per startup e giovani imprenditori Giovedì 23 gennaio alle 10.30, la città di Anagni aprirà le porte a un nuovo spazio dedicato all’innovazione e all’imprenditoria: l’Officina Municipale. L’appuntamento è presso la Sala della Ragione dove...

Ultim’ora Frosinone – Allarme bomba in via Mastruccia, ordigno rinvenuto tra i rifiuti Allarme bomba in via Mastruccia a Frosinone, rinvenuto in uno scatolone tra i rifiuti un ordigno bellico. La strada in via precauzionale è stata chiusa al traffico. Sul posto gli...