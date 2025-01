Provincia – Nicola Ottaviani: ”Ciociaria ridicolizzata con Egato dal solito Pd” | TG24.info

Non si placano le polemiche sulla vicenda Egato. Poco fa ad intervenire in merito alla questione che tiene banco da giorni in provincia e non solo, è stato il deputato della Lega Nicola Ottaviani, segretario della commissione Bilancio che dice: “Ci aspettiamo posizioni chiare dalla sinistra a riguardo”.

”Ancora una volta – dice Nicola Ottaviani – la Ciociaria viene ridicolizzata a livello nazionale per le scelte operate da una parte del Pd del Lazio, come già avvenuto l’estate scorsa e negli ultimi anni. In altre province del Lazio si era capito da subito che questa vicenda avrebbe potuto portare ad una rivolta sociale e si sono bloccate le nomine di platino negli Egato. Non si comprende perché la stessa dignità non debba meritarla anche la provincia di Frosinone, ancora una volta utilizzata come cavia per esperimenti e giochi sotto banco in barba ai sindaci e ad oltre mille amministratori locali. Del resto, non sembra ci sia nulla di nuovo sotto il sole, anzi sotto l’immondizia: dopo che la provincia di Frosinone ha dovuto gestire i rifiuti di Roma, dopo il confronto per la riapertura della discarica di Roccasecca è evidente l’accanimento verso il nostro territorio del PD. Questa ennesima brutta figura sugli Egato – aggiunge Ottaviani – andrà chiarita e non solo politicamente. Ci aspettiamo posizioni chiare dalla sinistra a riguardo”.