Provincia – Nasce in Ciociaria il primo Borgo Villaggio Vacanze per l’estate 2020

Ciociaria Borgo Villaggio, una vacanza naturalmente attiva per l’estate 2020 tra le dolci colline ciociare.

Nasce in Ciociaria il 1º Borgo Villaggio Vacanze per l’estate 2020, una vacanza attiva per tutta la famiglia , ricca di arte, storia e storie, tipicità e tradizioni , naturalmente in sicurezza , immersi nella vita del borgo, dove più o meno ci si conosce tutti.

In questa prima fase sono coinvolti i Tesori di Arpino,Isola del Liri, Sora,la Valle di Comino,Veroli, Fumone, Alatri , Castro dei Volsci e Anagni.

L’innovativa proposta ‘ borgo villaggio vacanza ‘ nasce dall’esigenza di offrire ai nuovi viaggiatori e turisti un soggiorno ideale con la massima sicurezza.

Ogni giorno sono previste attività , esperienze, racconti , degustazioni e menù della tradizione, percorsi di trekking e tempo libero.

Durante la settimana sono in programma visite guidate ai Tesori d’arte con le guide Cicerone che cureranno la migliore accoglienza tutti i giorni.

Sarà un vero ‘Turismo Lento e sostenibile ‘ per scoprire i segreti, la storia , i profumi e i sapori della Ciociaria con 1000 sorprese che sicuramente faranno innamorare i nostri turisti, con un coinvolgimento totale.

Abbiamo pensato a questa novità perché il virus ha cambiato profondamente le esigenze del viaggiatore ed in particolare delle famiglie, cercano emozioni da vivere, tranquillità e sicurezza,senza andare sempre di fretta ma conoscendo le persone del borgo e riscoprire l’autenticità dei Ciociari.

Tra le esperienze ci sarà la possibilità di imparare a gestire un’orto, produrre il vino, fare con Sandra le ricette ciociare,il trekking nei boschi ,riconoscere le piante, percorsi bike e a cavallo imparare il latino o fare un tour con auto vintage.

Conosceremo Vincenzo , uno dei primi ‘agricultori ‘ della Ciociaria, le sue passioni ( oltre ai suoi amici) sono la terra, l’olio , il vino e i libri.

È un nuovo modo per raccontare ai nostri ospiti il territorio con le sue peculiarità visive, olfattive, uditive e sensoriali.

Da Cristina i partecipanti entreranno in sintonia con l’esperienza che stanno vivendo con il territorio e con il proprio ricordo di sé legato alla propria terra e connettersi con la propria esperienza vissuta durante la quarantena: desideri, necessità, speranze.

Gli ospiti potranno cogliere tutte le esperienze vissute attraverso l’attività sensoriale ed escursionistica, con la terapia della natura.

Il primo ‘Borgo Villaggio ‘ turistico sarà Arpino, città candidata a capitale italiana della cultura prima del 2021 e poi del 2022.

Arpino pur essendo un piccolo borgo è ricco di storia, di arte, di personaggi illustri , di eccellenze e di unicità ì.

Arpino è la città di Cicerone, ‘Bandiera Arancione del TCI,fondata prima di Roma rappresenta da sempre un punto di riferimento culturale , storico ed artistico del territorio.

È una delle tappe più belle del Cammino di San Benedetto.

Sonia, Francesca o Massimo e Chiara accoglieranno gli ospiti di ‘I love Arpino’.

In tutta la Ciociaria è davvero eccellente il rapporto qualità prezzo della ristorazione con trattorie, ristoranti ed agriturismi dislocati tra le dolci colline.

L’imponente arco a sesto acuto è con l’acropoli e la torre di Cicerone il grande attrattore turistico , a due passi da Arpino si può ammirare la cascata di Isola del Liri , le abbazie di Casamari a Veroli e S.Domenico a Sora , dalla torre di Cicerone si può ammirare il versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

La Ciociaria si presta perfettamente ad essere il ‘Borgo Villaggio’

per la centralità tra Roma e Napoli e le unicità come le Acropoli e le grandi Abbazie benedettine , i borghi più belli d’Italia e le verdi valli e colline .

La Ciociaria rappresenta la metà ideale per trascorrere vacanze alternative al mare o alla montagna.

Per partecipare alla vacanza è indispensabile la prenotazione, sono previste agevolazioni per le famiglie per il pacchetto 8 giorni 7 notti, in hotel, beb, agriturismi o case vacanze.

Si può scegliere anche la formula weekend , con l’arrivo previsto sempre il sabato mattina .

www.turismoarancione.it

Il ‘ Borgo Villaggio ‘ sarà attivo da Giugno a Novembre 2020.

Sarà come tornare al passato con la villeggiatura degli anni settanta ma arricchita di tante esperienze da vivere e raccontare.

Per il progetto è stato richiesto il patrocinio e la collaborazione agli enti territoriali , Enit, Regione Lazio, Provincia di Frosinone,XV Comunita Montana Valle del Liri, Camera di Commercio di Frosinone e comuni interessati. (Fonte: Comunicato stampa Ciociaria Turismo)