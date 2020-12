Frosinone – Allerta meteo: chiusi i sottopassi In adempimento degli obblighi connessi all’allerta meteo diffusa dal Centro Funzionale Regionale, si comunica che, in via precauzionale, saranno chiusi al traffico veicolare i seguenti sottopassi: via G. Pasta...

Regione – Sanità, UGL: circa 5000 aggressioni ogni anno L’89% degli infermieri è stato vittima, secondo uno studio dell’Università di Tor Vergata, di violenza durante la sua vita professionale: circa 239.000, di cui 180.000 infermiere donne. E per oltre...

Ferentino – Ladri in villa, raid fulmineo ma il colpo gobbo non è riuscito Scorreria dei topi d’appartamento in località Fresine a Ferentino. I malviventi hanno puntato una villa ieri sera prima di cena, con l’intento di svaligiarla, ma gli è andata...

Alvito – Coronavirus, asilo nido: effettuata sanificazione per positività di un bambino Il Covid-19 è entrato anche nell’Asilo Nido Comunale “Mamma Rita”, destabilizzando genitori, operatrici e bambini. La situazione è attualmente sotto il pieno controllo della Asl di Frosinone e della Cooperativa...

Atina – Lutto nella Valle di Comino per l’ex sindaco Mimmo Caira L’intera valle di Comino in lutto per la scomparsa dell’ex storico sindaco di Atina, Domenico Caira (per tutti Mimmo). All’età di 84 anni si è spento nella sua abitazione ieri...

Regione – Animali regalati a Natale, abbandonati a Ferragosto “no cuccioli sotto l’albero” Comparotto: «Gli animali non sono oggetti da regalare o per aggirare le restrizioni del lockdown». Un cane o un gatto comprato e regalato a Natale può diventare un randagio a...

Provincia – Maltempo: criticità idraulica codice rosso province di Frosinone e Latina Il Centro Funzionale della Regione Lazio ha emesso il bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica per domani, martedì 8 dicembre 2020, con validità dalla tarda serata/notte di oggi e per...

Regione – Coronavirus: 1.372 positivi, 46 decessi, +2.023 guariti Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle...

Sora – Maltempo, livello rosso di allerta: evitare spostamenti e prestare massima prudenza Sulla base delle Previsioni Meteo per il Lazio emesse dal DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE, la Regione Lazio ha previsto un livello di ALLERTA ROSSA per la giornata del 8/12/2020. Si...