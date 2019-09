Provincia – Magliocchetti: lettera a Zingaretti per comitato promotore “Frosinone grande capoluogo”

Riceviamo e pubblichiamo lettera avente ad oggetto “Comitato promotore per la realizzazione de “unione dei Comuni per un nuovo Capoluogo. Sistema Cooperativo di Città del Frusinate” a firma del consigliere Danilo Magliocchetti.

“Al Sig. Presidente della Regione Lazio

On. Nicola ZINGARETTI

Sede

Oggetto: Comitato promotore per la realizzazione de “unione dei Comuni per un nuovo Capoluogo. Sistema Cooperativo di Città del Frusinate”

Preg.mo Presidente,

richiamo con la presente la Sua cortese attenzione sulla tematica in oggetto.

Come noto in data 31/07/2019, il Consiglio Comunale di Frosinone ha approvato un importante Ordine del Giorno, già trasmesso ai competenti uffici, ma che per comodità di consultazione allego ex novo alla presente, con il quale si chiede ad Ella, nella sua qualità di Presidente della Regione, “di assumere ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione del COMITATO PROMOTORE per la realizzazione de “Unione di Comuni per un nuovo Capoluogo. Sistema cooperativo di città del Frusinate” Il progetto, promosso da Unindustria Frosinone – nella logica dello sviluppo della competitività dei sistemi territoriali, mira a realizzare un grande sistema intercomunale basato sull’unione volontaria di comuni confinanti con Frosinone. In sintesi, un ambito territoriale di area vasta di valenza metropolitana che, con il coinvolgimento di 8 comuni contermini (Alatri, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Patrica, Supino, Torrice, Veroli) conferma la possibilità di istituire una dimensione tra le più grandi tra quelle nazionali. Tale sistema intercomunale, sulla fattibilità del quale si sono già espressi favorevolmente diversi Comuni, in primis quello di Frosinone ovviamente, una volta realizzato, sarebbe in grado di: potenziare e efficientare i servizi, la competitività dei territori interessati, nonché adottare una condivisa e sinergica politica ambientale e di lotta all’inquinamento.

Orbene, in tale contesto la Regione Lazio deve assumere, per importanza, competenza e potenzialità, legislativa e finanziaria, il ruolo di locomotiva e di coordinamento, attraverso l’istituzione, come richiesto nell’ordine del giorno allegato, del “Comitato promotore per la realizzazione de “Unione di Comuni per un nuovo Capoluogo. Sistema cooperativo di città del Frusinate” con la firma di un vero e proprio atto costitutivo, del quale deve far parte, necessariamente, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, gli 8 Comuni interessati dal progetto, Unindustria, le Associazioni datoriali, di categoria e sindacali, Università di Cassino e del Lazio Meridionale ed eventuali istituti bancari interessati Troppo spesso la Provincia di Frosinone ed il Capoluogo, sono state penalizzati, a vantaggio di altri, da discutibili logiche di estensione territoriale, che hanno avuto come conseguenza diretta, la perdita di importanti enti istituzionali quali, a mero titolo di esempio, la Banca d’Italia, la sede della Camera di Commercio, parte del sistema ospedaliero, la sede dell’Ares 118, oltre che di centri direzionali e amministrativi di grandi aziende.

Per tutti questi motivi, consapevole della Sua sensibilità ed attenzione per le istanze che provengono dai territori, La prego di prendere seriamente in esame la richiesta del Consiglio Comunale di Frosinone in ordine alla Costituzione del “Comitato Promotore dell’Unione dei Comuni per Frosinone grande Capoluogo”. Eventualmente prevedendo, già nel prossimo assestamento di bilancio regionale, una posta finanziaria, anche non rilevante, ma che testimoni la volontà della Regione Lazio di farsi garante, interlocutore ed interprete principale della realizzazione di questa precisa volontà di crescita e di sviluppo, che proviene da Frosinone e da importanti Comuni contigui. In attesa di un Suo cortese gradito riscontro, nel ringraziarLa per l’attenzione invio cordiali saluti. Cordialmente.

Frosinone 13/09/2019 Danilo Magliocchetti”

