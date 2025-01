Provincia – L’Assessore Maselli e la Consigliera Savo in visita negli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino (VIDEO) | TG24.info

Visita dell’assessore regionale all’inclusione sociale Massimiliano Maselli e della consigliera regionale Alessia Savo questa mattina nelle strutture ospedaliere di Frosinone, Sora e Cassino.

”Stiamo donando un kit di giocattoli della Montessori – ha detto l’assessore regionale Maselli – E’ un segnale che la Regione vuole dare, donando questi giocatoli in tutti gli ospedali pubblici del Lazio, che la Regione c’è e vuole essere vicina alle famiglie. Si vuole cercare di combattere questo inverno demografico”.

“La Regione in questo tour importante ha deciso di fare politica di prossimità. Abbiamo voluto sottolineare l’importanza ed il valore della natalità e far sentire vicine le istituzioni alle famiglie, attraverso il kit che ha una valenza dal punto di vista educativo”. Ha detto la consigliera Savo, presidente commissione sanità e politiche sociali Regione Lazio. Un tour, quello di oggi, che ha visto consegnare dei box contenenti giochi Montessoriani per accompagnare i bambini dal primo mese di vita fino al compimento del primo anno. A fare gli onori di casa, per il tour presso gli ospedali, il commissario straordinario della Asl di Frosinone, la dottoressa Sabrina Pulvirenti. Il personale medico ed infermieristico dell’ospedale di Sora ha accolto i rappresentanti delle istituzioni con professionalità e calore. È stato molto apprezzato l’angolo dedicato a chi sceglie la sala parto di Sora per far nascere i propri figli. E sotto la scritta “Nascere a Sora” anche la piccola Caterina di pochi giorni.

TG24 HA PARTECIPATO ALLA VISITA PRESSO L’OSPEDALE DI SORA. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO.