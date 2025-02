Provincia – L’annuncio dell’onorevole Ottaviani: “35 milioni per gli ospedali di Frosinone, Cassino e Formia” | TG24.info

E’ attesa a giorni la pubblicazione del decreto a firma congiunta del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e del ministro della salute, Orazio Schillaci, sull’assegnazione specifica dei 35 milioni di euro per gli ospedali di Frosinone, Cassino e Formia che sono stati destinati all’edilizia sanitaria del basso Lazio grazie a un emendamento all’ultima manovra finanziaria presentato dall’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della commissione bilancio della Camera dei Deputati.

Nell’attesa della pubblicazione del provvedimento, in queste settimane, tuttavia, l’iter è comunque andato avanti – si legge in una nota – Per quanto riguarda gli ospedali di Frosinone e Cassino, ad esempio, i tecnici della Asl frusinate, anche su input del direttore generale, Angelo Aliquò, hanno provveduto a sviluppare dei rendering per quanto attiene l’ampliamento delle due strutture. Lo stesso si sta facendo per l’ospedale di Formia in sinergia con l’azienda sanitaria. Una volta pubblicato il decreto, grazie alla collaborazione con il presidente della Regione, Francesco Rocca, si studieranno in maniera più approfondita i percorsi più veloci ed efficienti da seguire.

“Il compito della politica, a tutti i livelli, è quello di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Nel Lazio, soprattutto nel basso Lazio, nonostante la grande professionalità degli operatori sanitari, ci sono dei problemi importanti da risolvere che, in dieci anni, la giunta Zingaretti, a guida Pd e M5S, non ha neanche preso in considerazione. Uno di questi è quello relativo all’edilizia sanitaria e alla migliore ricettività delle nostre strutture. Sin dal giorno successivo all’insediamento del governo Meloni, ci siamo mossi senza perdere tempo e abbiamo portato a casa un risultato straordinario: 35 milioni da investire sui nostri ospedali. In poche settimane abbiamo fatto più noi che Pd e M5S in dieci anni di governo della Regione Lazio” ha detto l’onorevole Nicola Ottaviani.