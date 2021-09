Provincia – La Rete degli Studenti Medi del Lazio a congresso, eletto il nuovo direttivo | TG24.info

Venerdì pomeriggio si sono conclusi i lavori del IV Congresso della Rete degli Studenti Medi del Lazio.

Un momento di incontro, dialogo e discussione fondamentale sia per ricordare e rimarcare i principi fondativi che da sempre il sindacato, sia per definire insieme agli iscritti e alle iscritte gli obiettivi e i propositi che la Rete si promette di raggiungere a partire da questo autunno.

Camilla Volante, rappresentante di istituto nella realtà studentesca di Sora e Presidente delle Consulte Studentesche di Frosinone e del Lazio, durante il congresso:

“Faccio parte del sindacato degli studenti da quando ho iniziato a frequentare il mio liceo a Sora, è stato determinante per la mia crescita personale, scolastica e politica, inoltre è sempre stato un posto sicuro dove poter crescere sotto tutti i punti di vista senza sentirmi mai giudicata.

È per questo che oggi sono molto onorata e contenta di poter contribuire a ricostruire tutto quello che la pandemia ci ha tolto e soprattutto di poter fare affidamento sul nuovo esecutivo regionale.

Sono certa che questa grande famiglia che è la Rete degli Studenti Medi sia ormai pronta per aprire una nuova fase con lo stesso entusiasmo e la stessa forza di sempre.”

Per un futuro e un mondo nuovo fatto su misura, da e per le nuove generazioni, le congratulazioni vanno al nuovo esecutivo eletto, formato da Camilla Volante come coordinatrice, Giorgio Carratta come responsabile organizzativo e Tullia Nargiso, Michelangelo De Nardis e Giovanni Sicca come membri dell’esecutivo.