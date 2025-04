Provincia – Infrastrutture e viabilità: la consigliera comunale cassinate Noury a confronto con il presidente Di Stefano | TG24.info

La consigliera Nora Noury (FdI) in Provincia per un incontro con il Presidente Luca Di Stefano. Nominata nei giorni scorsi Presidente della Commissione Grandi Opere e Infrastrutture, commissione in seno al Consiglio Comunale di Cassino, la consigliera ha avuto un confronto costruttivo con il Presidente della Provincia.

Un incontro nel quale sono stati affrontati diversi temi inerenti al territorio, con particolare attenzione a Cassino e al Cassinate. Un colloquio che ha posto le basi per un dialogo costruttivo per il futuro. “E’ stato un incontro proficuo quello con il Presidente Di Stefano con cui c’è stato uno scambio di opinioni e di vedute, analizzando necessità e opportunità del territorio. Diverse le tematiche di cui abbiamo parlato, tutte legate ai bisogni dei cittadini e alla volontà di pianificare e realizzare interventi e opere che possano migliorare la qualità della vita in questa Provincia. Particolare interesse per la proposta avanzata da Di Stefano riguardo l’incremento delle corsie della superstrada Cassino-Sora”.

Il Presidente della Provincia, nei giorni scorsi ha inviato una lettera all’Amministratore Delegato di Anas Spa, Claudio Andrea Gemme e al Responsabile della Struttura Territoriale Anas Lazio, Marco Moladori, per sollecitare interventi strategici fondamentali per il territorio. Nella missiva, il Presidente Di Stefano ha evidenziato le criticità della rete stradale provinciale, chiedendo un confronto per definire un piano di intervento concreto.

“Il nostro territorio vanta un patrimonio naturale e culturale inestimabile e un tessuto economico importante ma soffre da troppo tempo di un’infrastruttura viaria che necessita di modernizzazione e riqualificazione”, ha scritto il Presidente. Tra gli interventi Di Stefano ha sollecitato la messa in sicurezza della Strada ANAS 749 “Sora-Cassino” con la necessità di programmare il raddoppio delle corsie per potenziare il collegamento tra l’economia del mare e quella dell’entroterra, trasformando il Lazio meridionale in una vera piattaforma logistica.

“Sarà mio compito e impegno portare questo punto all’attenzione della Commissione che presiedo, lavorando per poter raggiungere insieme questo obiettivo che potrà, ne sono certa, garantire maggiore sicurezza alle migliaia di automobilisti che ogni giorno usufruiscono dell’importante arteria di collegamento, ma che offrirà anche una qualità della viabilità maggiore a tutti” ha concluso la consigliera Noury.