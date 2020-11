Provincia -“Il capitale umano nel fondo nuove competenze”, il webinar della Cisl

“Capitale umano, competenze e formazione per gettare le basi di un nuovo modello economico, anche in Ciociaria”.

“Il capitale umano nel fondo nuove competenze”. E’ questo il titolo di un webinar che si terrà Martedì 1 dicembre. La relazione introduttiva sarà affidata a Enrico Coppotelli, Segretario Generale della Cisl Lazio, mentre le conclusioni saranno di Luigi Sbarra, Segretario Generale Aggiunto della Cisl. Un appuntamento per fare il punto della situazione. Ci saranno, tra gli altri, gli assessori regionali Claudio Di Berardino e Paolo Orneli.

Si tratta di una straordinaria opportunità per fare il punto della situazione, per cominciare a porsi il problema del dopo Covid anche in provincia di Frosinone. Il rilancio si costruisce sulle competenze e sulle eccellenze. Non può esistere una strada alternativa. Non ci sono varianti sul tema. Anche perché l’emergenza creata dalla pandemia da

Covid-19 può rappresentare la chiave di volta per iniziare a programmare un nuovo modello economico in provincia di Frosinone. Un’economia del territorio che guardi anche oltre il solo comparto Fca e dell’indotto che esso stesso genera. Non possiamo farci trovare impreparati sul versante delle nuove competenze. Credo che in Ciociaria dobbiamo essere capaci di continuare a puntare sull’industria (che comunque rappresenta oltre il 23% di Pil), ma pure di guardare all’artigianato, all’agricoltura, al turismo (messo in ginocchio dalla pandemia), alla logistica e ai

trasporti. A tutto quel mondo delle nuove tecnologie che sta guadagnando rapidamente importanti fette di mercato. E dovremo farlo garantendo tutte le tutele sindacali, perché il nuovo sviluppo non può prescindere da una nuova Carta dei diritti e dei doveri. In questo quadro la formazione è centrale. Perché dovremo poter contare su giovani preparati, capaci di impattare sul mercato del lavoro con competenze tecniche e un grado elevato di specializzazione. Dalle stesse aziende del nostro territorio (piccole, medie, grandi) arriva la richiesta di avere a disposizione delle eccellenze. Penso allora al dialogo con il mondo universitario. E con realtà come quella dell’Istituto Meccatronico. C’è il cosiddetto quadrilatero dell’eccellenza: farmaceutico, digitale, aerospazio, auto motive. Qui la formazione e le competenze sono fondamentali. Ma resto altresì convinto che la formazione e le competenze possano rappresentare un valore aggiunto anche in quei segmenti di “riconversione” che saranno fondamentali per mantenere posti di lavoro e salari. La sfida è questa… E la Cisl non si sottrae.

Così Enrico Capuano, Segretario Generale CISL Frosinone