Provincia – Dissesto idrogeologico, Magliocchetti scrive alla Regione: “mandate i soldi”

Piano Stralcio da 315 milioni di euro destinati ai progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico: Danilo Magliocchetti, Consigliere Comunale di Frosinone e Delegato Consiglio Nazionale ANCI scrive all’assessore Tutela del Territorio e Ambiente On. Mauro Alessandri. Ecco la missiva.

Preg.mo Assessore,

richiamo con la presente la Sua cortese attenzione sulla tematica in oggetto.

Come noto, nella giornata di ieri, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto attuativo che trasferisce, nella disponibilità delle Regioni, i fondi del Piano Stralcio da 315 milioni di euro destinati ai progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.

Con nota del 2/07/2019 prot 0015767/UDCM lo stesso Ministero aveva già comunicato l’elenco degli interventi regionali, con i relativi fabbisogni ed al Lazio sono stati destinati € 22.735.582 per un totale di 35 interventi.

Di questi 35 interventi, 8 sono destinati alla Provincia di Frosinone, segnatamente per i Comuni di Acuto- Anagni –Castrocielo – Sant’Ambrogio sul Garigliano – Vallerotonda. Si tratta di tutti interventi urgenti ed indifferibili.

Nonché, di ulteriore particolare rilievo, i lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del Fiume Cosa, nei Comuni di Frosinone- Alatri e Veroli, per un importo dei lavori di € 580.000.

Nell’ambito degli 8 interventi previsti per la Provincia di Frosinone, quello dell’alveo del fiume Cosa, riveste una importanza strategica, non solo per i Comuni interessati, ma per l’intero bacino, atteso che con l’approssimarsi dell’imminente periodo autunnale e conseguentemente delle piogge, il rischio idrogeologico aumenta notevolmente e notoriamente.

Peraltro, su un territorio a particolare pericolo idrogeologico generale, come certificato dal recente Rapporto Ispra, laddove la provincia di Frosinone primeggia, in negativo, sulle altre del Lazio, per 4 indicatori su 6. Si tratta di aree a pericolosità da frana; popolazione a rischio frana; famiglie a rischio in aree a pericolosità da frana; edifici a rischio in aree a pericolosità da frana.

Per questi motivi, visto il Provvedimento del Ministero dell’Ambiente, confidando nella Sua acclarata attenzione per le istanze che provengono dai territori, La prego di provvedere subito, senza alcun indugio, al trasferimento, appena disponibili, delle risorse finanziarie previste per gli 8 Comuni della provincia di Frosinone, allo scopo di iniziare subito i lavori necessari, di prevenzione idrogeologica, previsti da ciascuna Amministrazione, con particolare riferimento per i lavori del Fiume Cosa.

Nel ringraziare, in attesa di un eventuale, cortese e gradito riscontro, invio distinti saluti.