Provincia – Da Consorzio Industriale finanziate 26 opere | TG24.info

L’annuncio è di questa mattina e riguarda 40 interventi sul territorio regionale. 26 di questi sono in provincia di Frosinone.

Ad illustrare i 26 interventi è la consigliera Sara Battisti che dice: “Il via libera del Consorzio industriale del Lazio al piano da cinquanta milioni di euro per le infrastrutture della Regione è molto positivo per l’economia, per il miglioramento dei servizi ai cittadini e per l’ammodernamento dell’intero territorio. Opere che andranno a migliorare viabilità, innovazione e sostenibilità ambientale a beneficio delle aree industriali del Lazio, creando così nuove condizioni per sviluppo, investimenti e occupazione”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali, in merito al Piano delle infrastrutture presentato a Latina dal Presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis.

“Una parte molto importante di questi finanziamenti – prosegue la Battisti – sarà investita in Provincia di Frosinone. Grazie al sostegno e al lavoro della Regione Lazio, infatti, sono previsti interventi che interesseranno i comuni di San Giovanni Incarico, Esperia, Casalvieri, San Vittore, San Giorgio a Liri, Villa Santa Lucia, Cassino, Piedimonte, Cervano, Sant’Apollinare, Cassino, Colfelice, Alatri, Ripi, Morolo, Ceprano, Fontana Liri, Sora, Ferentino, Patrica, Veroli, Ferentino, Frosinone. Sarà una rivoluzione delle infrastrutture con benefici a livello viario e ambientale. Un segnale decisivo per agganciare la ripartenza dopo la pandemia. Il mio grazie – conclude – al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e al Presidente del Consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis per questi interventi e per l’attenzione al nostro territorio”.