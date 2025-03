Provincia – Crisi di Governo, Pompeo mobilita i sindaci per sostenere Draghi con una lettera | TG24.info

Una vera e propria mobilitazione di massa, da parte di tutti i primi cittadini del territorio, per sottoscrivere la ‘Lettera aperta sulla crisi di governo da parte dei sindaci di importanti città italiane’ per chiedere al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di continuare il suo percorso e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Ma anche un appello rivolto alle forze di maggioranza affinché pensino al bene comune e antepongano l’interesse del Paese ai propri problemi interni. 65 i sindaci che hanno aderito alla lettera che riportiamo a fine articolo.

È quella messa in campo dal presidente della Provincia di Frosinone e di Upi Lazio, Antonio Pompeo che, dopo essersi confrontato Anci, Upi e, soprattutto, con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente di Upi nazionale, Michele De Pascale, ha deciso di riunire in un’unica grande voce i primi cittadini della Ciociaria, invitandoli a sottoscrivere la lettera di sostegno all’azione di Draghi.

E gli amministratori del territorio non se lo sono fatto ripetere due volte, mostrando non solo la volontà di unirsi alla richiesta inoltrata a Draghi, ma anche di condividere con convinzione e fermezza la linea di Antonio Pompeo, che dalla parte degli amministratori è sempre stato: oltre sessanta quelli che hanno detto ‘sì’ alla proposta di Antonio Pompeo.

“La situazione che sta vivendo il nostro Paese, il contesto economico internazionale, le difficoltà generate dal conflitto in Ucraina e la sfida del PNRR – ha detto il presidente della Provincia – non possono permettersi una crisi di governo come quella aperta con le dimissioni del presidente Draghi. A pagarla sarebbero soprattutto i cittadini e le imprese e noi sindaci saremmo chiamati a gestire una situazione senza precedenti, tra l’altro nel pieno di una pandemia. Mai come in questo momento c’è bisogno di stabilità e dell’autorevolezza di un premier riconosciuto e apprezzato a livello internazionale come Mario Draghi. Voglio, quindi, ringraziare tutti i colleghi sindaci che hanno sottoscritto la lettera perché è fondamentale che anche il territorio di Frosinone faccia sentire la sua voce”.

Ecco la lettera:

“Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di Governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza.

Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell’emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà.

Il Presidente Mario Draghi ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una volta ha dimostrato dignità e statura, politica e istituzionale. Draghi ha scelto con coraggio e rigore di non accontentarsi della fiducia numerica ottenuta in aula ma di esigere la sincera e leale fiducia politica di tutti i partiti che lo hanno sostenuto dall’inizio.

Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo.

Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni. Queste forze, nel reciproco rispetto, hanno il dovere di portare in fondo il lavoro iniziato in un momento cruciale per la vita delle famiglie e delle imprese italiane. Se non dovessero farlo si prenderebbero una responsabilità storica davanti all’Italia e all’Europa e davanti alle future generazioni.

Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l’Italia”.

Comune sindaco 1 Acquafondata Marina Di Meo 2 Acuto Augusto Agostini 3 Alatri Maurizio Cianfrocca 4 Alvito Luciana Martini 5 Amaseno Antonio Como 6 Aquino Libero Mazzaroppi 7 Arce Luigi Germani 8 Arnara Massimo Fiori 9 Arpino Renato Rea 10 Boville Ernica Enzo perciballi 11 Campoli Appennino Pancrazia Di Benedetto 12 Casalvieri Franco Moscone 13 Cassino Enzo Salera 14 Castelliri Fabio Abballe 15 Castelnuovo Parano Oreste De Bellis 16 Castrocielo Gianni Fantaccione 17 Ceprano Marco Galli 18 Cervaro Ennio Marrocco 19 Colfelice Bernardino Donfrancesco 20 Colle San Magno Valentina Cambone 21 Collepardo Mauro Bussiglieri 22 Coreno Ausonio Simone Costanzo 23 Esperia Giuseppe Villani 24 Falvaterra Francesco Piccirilli 25 Fontana Liri Gianpio Sarracco 26 Ferentino Antonio Pompeo 27 Fontechiari Pierino Serafini 28 Fumone Matteo Campoli 29 Gallinaro Mario Piselli 30 Giuliano di Roma Adriano Lampazzi 31 Guarcino Urbano Restante 32 Isola del Liri Massimiliano Quadrini 33 Monte san Giovanni Campano Emiliano Cinelli 34 Morolo Gino Molinari 35 Pescosolido Enrico Donato Bellisario 36 Picinisco Marco Scappaticci 37 Pico Ornella Carnevale 38 Piglio Mario Felli 39 Pontecorvo Anselmo Rotondo 40 Roccadarce Rita Colafrancesco 41 San Biagio Saracinisco Antonio Iaconelli 42 San Donato Vc Enrico Pittiglio 43 San Giovanni Incarico Paolo Fallone 44 Sant’Ambrogio sul Garigliano Sergio Messore 45 Sant’Andrea del Garigliano Giuseppe Rivera 46 Sant’Apollinare Enzo Scittarelli 47 Santopadre Giampiero Forte 48 San Vittore del Lazio Nadia Bucci 49 Serrone Maurizio Proietto 50 Settefrati Riccardo Frattaroli 51 Strangolagalli Roberto De Vellis 52 Sora Luca Di Stefano 53 Supino Gianfranco Barletta 54 Terelle Fiorella Gazzelloni 55 Torre Cajetani Silverio Ubodi 56 Torrice Alfonso Santangeli 57 Trivigliano Gianluca Latini 58 Vallecorsa Anelio Ferracci 59 Vallemaio Fernando De Magistris 60 Vallerotonda Giovanni Di Meo 61 Veroli Simone Cretaro 62 Villa Latina Luigi Rossi 63 Villa Santo Stefano Giovanni Iorio 64 Viticuso Vincenzo Iannetta

65 Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi