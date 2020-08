Provincia – CORONAVIRUS, in provincia di Frosinone 9 casi di positività

Nella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di otto casi di rientro, sette con link da Sardegna e uno da Malta e un caso individuato al test sierologico.

Nel frattempo ci sono lunghe code, da questa mattina, per effettuare i tamponi a Frosinone, dopo la nota della Asl che riportiamo nuovamente.

“La ASL precisa i Paesi per cui è opportuno effettuare il tampone al rientro dalle vacanze

In merito alla opportunità di recarsi ai drive in per effettuare i tamponi al rientro dalle vacanze la ASL precisa che tale raccomandazione coinvolge chi ritorna dall’estero, in particolare da Croazia, Grecia, Malta, Spagna come già diffuso rispetto alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/8/2020 e la relativa Circolare della Regione Lazio del 13/8/2020.

Per quanto riguarda le vacanze effettuate in altre Regioni italiane, la raccomandazione riguarda coloro che tornano dalla Sardegna, per cui si registra particolare numerosità dei casi in rientro nel Lazio, in misura minore da Puglia ed Emilia Romagna”.