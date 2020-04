Provincia – Coronavirus, BCC Roma dona 10mila euro ad Asl di Frosinone: sono per lo Spaziani e il SS. Trinità

BCC Roma: dona 10 mila euro alla ASL di Frosinone per sostenere gli ospedali di Frosinone e Sora nel fronteggiare l’emergenza COVID-19.

La Banca ha inoltre promosso una raccolta fondi allo stesso scopo e stanziato un plafond creditizio di 150 milioni di euro a supporto di famiglie e imprese.

Dunque la Banca di Credito Cooperativo di Roma ha donato 10mila euro alla ASL Frosinone, con specifica destinazione per gli ospedali di Frosinone e Sora, per fronteggiare l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative di solidarietà della BCC di Roma, a favore di ospedali e ASL delle tre regioni in cui è presente la Banca, quali Lazio, Veneto e Abruzzo.

BCC Roma è la più grande banca di credito cooperativo in Italia e conta 189 agenzie e 20 tesorerie.

Oltre al piano solidaristico, la Banca è intervenuta anche su quello creditizio. Dopo un primo intervento di supporto per venire incontro alle impreviste esigenze di liquidità degli operatori turistici e dei pubblici esercizi, BCC Roma ha reso disponibile un plafond di 150 milioni di euro, a sostegno degli operatori economici, imprese e famiglie. La misura è volta non soltanto a sostenere nelle attuali difficoltà soci e clienti, ma anche per il riavvio dell’attività appena l’evoluzione della situazione di emergenza lo consentirà.

Le misure agevolative prevedono la possibilità di accedere con modalità di contatto on line a un finanziamento in, forma di mutuo chirografario, per il ripristino della liquidità in favore di soci, sia persone fisiche che imprese, e clienti di tutti i settori di attività nelle regioni del Lazio, dell’Abruzzo e del Veneto. Il finanziamento, che prevede il pagamento della prima rata dopo 6 mesi dal momento dell’erogazione, ha una durata di 36 mesi a tasso fisso dell’1% per i soci e dell’1,5% per i clienti ordinari, senza nessuna spesa aggiuntiva.

Le agenzie della Banca, aperte al pubblico secondo gli orari indicati sul sito internet www.bccroma,it, sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e dettagli sulle iniziative descritte, sempre privilegiando il canale telefonico o telematico.

Infine, è stata promossa una raccolta fondi per sostenere il sistema sanitario: tutti quelli che vogliono partecipare possono effettuare un versamento intestato a Fondazione BCC Roma, IBAN IT81R0832703239000000030000 indicando la causale “donazione per supporto emergenza Covid-19”. I fondi verranno poi convogliati attraverso Iccrea Banca all’interno dell’iniziativa di sistema del credito cooperativo “Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono”.