Provincia – Coronavirus: 189 nuovi casi e 6 decessi con patologie

Regione – Coronavirus: 2.509 positivi, 62 decessi e 540 guariti Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle...

Provincia – UGL Sanità: “Troppo tempo nell’immobilismo, il nuovo direttore generale velocizzi processi” UGL Sanità elenca alla dirigenza apicale distrettuale/ospedaliera criticità e priorità. “Meglio tardi che mai, ben venga la pubblicazione dei bandi per il conferimento di incarichi di UU.OO.CC. da decenni sprovvisti...

Sora – Carnello, la particolare “preghiera” di genitori e bambini: chi si occupa della sicurezza dei nostri figli? Da troppo tempo ormai i genitori degli alunni del plesso scolastico di Carnello, che comprende le classi della scuola elementare e media, invocano un intervento mirato a mettere in sicurezza...

Arce – Duecento nuovi loculi ed una nuova scala di collegamento Duecento nuovi loculi ed una nuova scala di collegamento. Sono questi gli interventi previsti nei lavori iniziati da qualche settimana al cimitero di Arce. L’Amministrazione comunale del sindaco Luigi Germani...

ULTIM’ORA Anagni – Un altro incidente in via Casilina, un ferito elitrasportato (FOTO) Oggi giornata infernale sulle strade ciociare, ennesimo incidente in via Casilina al km 60.500 nel pomeriggio attorno alle ore 17.15. Nei pressi della Marangoni prima del ponte, per cause in...

Sora – Convocato il Consiglio comunale, ecco l’ordine del giorno Convocato il Consiglio Comunale di Sora in videoconferenza, in seduta ordinaria, presso la sala Consiliare, in Corso Volsci n. 111, in 1^ convocazione, per il giorno LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020...

Sora – Il Centro Commerciale La Selva presenta “MASK TO SCHOOL” (video) Grande successo per l’iniziativa sociale per i bambini del territorio e le loro famiglie. Il Centro Commerciale La Selva di Sora (FR) ha lanciato in questi giorni l’iniziativa MASK TO...

Provincia – Coronavirus: 189 nuovi casi e 6 decessi con patologie Nelle province si registrano 611 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 189 nuovi casi e si tratta di casi isolati a...

ULTIM’ORA Ferentino – Incidente lungo lo stradone della Motta, giovane 26enne elitrasportata Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo lo stradone della Motta in territorio di Ferentino. Tre le vetture coinvolte. Ad avere la peggio una ragazza di 26 anni di...