Provincia – Caduta massi sulla SP 120, avviato l’iter dei lavori | TG24.info

La Provincia di Frosinone ha provveduto in questi giorni ad avviare l’iter per i lavori di somma urgenza conseguenti la caduta massi sulla SP 120 – Accesso a Coreno Ausonio. Il Settore Viabilità dell’amministrazione provinciale, infatti, aveva già predisposto, nella serata del 9 aprile su segnalazione del Sindaco di Coreno Ausonio, in regime di reperibilità, l’opportuna segnaletica e la chiusura della strada provinciale per tutelare la pubblica e privata incolumità.

In tempi record dunque la Provincia di Frosinone provvederà alla messa in sicurezza della parete rocciosa in quanto l’arteria rappresenta un collegamento strategico tra i comuni di Ausonia e Coreno Ausonio. In particolare modo per non permettere ad ulteriori intemperie di veicolare un’ulteriore distacco di massi e l’eventuale caduta sulla sede stradale.

«Si tratta di una procedura di somma urgenza e protezione civile. È importante, soprattutto in questo genere di situazioni, – ha detto il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano – dare delle risposte celeri ed immediate agli amministratori ed ai cittadini. Il maltempo nella nostra provincia ogni anno causa ingenti danni alle arterie stradali e il dissesto idrogeologico è una delle criticità con cui i Sindaci del territorio devono fare i conti ogni giorno. Abbiamo già richiesto lo stato di calamità naturale per alcune zone del territorio provinciale alla Regione Lazio dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi. E dove è possibile intervenire celermente lo facciamo senza se e senza ma per garantire innanzitutto la sicurezza dei cittadini”.

“Ci sono criticità – ha concluso Di Stefano – che non possono attendere e che devono essere affrontate immediatamente altrimenti rischiamo di essere dannose per l’intero territorio”.