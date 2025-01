Provincia – Atto aziendale, Savo replica al Pd: “Non accettiamo lezioni da chi l’ha portata ad uno stato di crisi” | TG24.info

La presidente della Commissione Sanità replica al Pd: “Giù le mani da uno strumento che non fa tagli ma risposte alla programmazione sulla rete ospedaliera e al piano assunzionale del Governo Rocca”.

“L’atto aziendale che ieri la maggioranza dei sindaci ha approvato, testimoniando fiducia e apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla Regione in questo anno di Governo Rocca, ricalca, come ho già evidenziato, la programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 e il piano assunzionale ed è perfettamente coerente con le linee di indirizzo che la Direzione Salute ha emanato qualche giorno fa, con gli obiettivi di risanare la sanità del Lazio, riequilibrare l’offerta dei servizi, stabilizzare e valorizzare il personale sanitario e, soprattutto, rispondere indistintamente alle esigenze di tutti i territori, in un’ottica estremamente innovativa e rispondente all’esigenza di una sanità provinciale lungimirante e di qualità. Quello a cui puntiamo sono eccellenza, riduzione delle liste d’attesa, medicina di prossimità, tecnologia e decremento della mobilità passiva”. Così la presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo, in risposta alle dichiarazioni del Pd sull’approvazione dell’atto aziendale della Asl di Frosinone che prosegue: “L’illustrazione prima e l’approvazione, qualche giorno più tardi, dell’atto aziendale sono stati due momenti di studio, confronto e dialogo: non capiamo, quindi, quale possa essere l’atteggiamento impositivo. Sottrarsi, invece, a tutto questo, come ha fatto il sindaco di Cassino, è stata una scelta personale che si legge unicamente come un non voler partecipare all’assemblea deputata a decidere le sorti dei territori e il futuro della sanità dei cittadini della provincia di Frosinone, oltre a non voler rappresentare la voce dei cittadini che gli hanno conferito il mandato. Se poi, invece, si è trattato di una scelta politica – cosa che appare piuttosto evidente dalle prese di posizioni di rappresentanti regionali e provinciali dell’opposizione – rispondiamo che non lasciamo il destino della sanità di questo territorio a coloro che, anziché di fare demagogia, dovrebbero leggere con maggiore attenzione gli atti e i provvedimenti, mettendo da parte giochi politici che nulla hanno a che vedere con il diritto alla salute. Gli stessi, che hanno lasciato la sanità in uno stato di crisi che stiamo ancora cercando di arginare, forse avrebbero dovuto intraprendere prima battaglie per la sanità territoriale, quando erano al Governo. Gliene saremmo stati grati noi e, probabilmente, anche gli elettori”.