Provincia – Atto aziendale, la consigliera Battisti: “Danneggia il territorio, approvato senza ascoltare maggioranza dei sindaci” | TG24.info

“Ho trovato assolutamente sbagliato il metodo dell’approvazione dell’atto aziendale della Asl di Frosinone. Tanti sindaci avevano chiesto di posticipare la riunione per avere la possibilità di approfondire gli atti e avviare un confronto costruttivo nel merito. La sanità in questo territorio ha già subito tagli dal governo nazionale e un ridimensionamento dei servizi. Una maggiore attenzione al territorio richiesta dagli amministratori non è stata accolta da Asl e Regione Lazio”. Lo afferma Sara Battisti a margine dell’approvazione dell’Atto aziendale della Asl avvenuta questa mattina alla presenza di 42 sindaci.

“Chi si cimenta su calcoli farneticanti sul numero dei cittadini rappresentati – prosegue Battisti – dovrebbe anche sottolineare che meno della metà dei sindaci della provincia ha partecipato alla riunione di questa mattina. Una responsabilità che pesa sulla commissaria. Valuteremo insieme agli amministratori quali azioni intraprendere anche presso la Regione Lazio e faremo un approfondimento per chiedere che alcuni servizi sanitari vengano rafforzati”. “Nel merito – prosegue ancora – questo atto non risolve i problemi strutturali come quello della carenza del personale e del rafforzamento di alcuni servizi fondamentali per la cura dei cittadini. Oltremodo evidenzia gli interventi di edilizia sanitaria e diagnostica, merito di quanto fatto in passato e non di certo dall’attuale amministrazione regionale. Non sono sorpresa: dall’insediamento del Presidente Rocca, tutte le scelte sono impositive, mai condivise. Questo atteggiamento poco democratico, oltre che a svilire il ruolo delle istituzioni, non tiene conto delle reali esigenze dei territori ma degli interessi di chi si schiera politicamente”.