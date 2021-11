Provincia – Atto aziendale Asl, le osservazione della Fp Cgil | TG24.info

Atto aziendale Asl Frosinone: interviene la Fp Cgil di Frosinone Latina.

<<Dopo una attenta analisi – scrivono dal sindacato – riguardo il nuovo atto aziendale della Asl di Frosinone evidenzia le seguenti criticità:

Ci saremmo aspettati un potenziamento di appeal dell’ Ospedale di Frosinone con l’ istituzione di un Dipartimento di Neuroscienze visto che la UOC di Neurochirurgia ha un casing tra i primi della Regione Lazio e di avere un Dipartimento di eccellenza che andrebbe ad avere area Testa-Collo, Maxillo-facciale e la Neurologia.

Non si comprende la necessità di avere due UOC Medicina nello stesso polo Frosinone-Alatri mentre non si prevede una Chirurgia di urgenza allo Spaziani di Frosinone. Ribadiamo la necessità di avere una Ortopedia/Traumatologia presso gli Ospedali di Frosinone e Cassino.

Purtroppo si evince un arretramento sui servizi dell’ Area Materno infantile territoriali, visto che si cancella la UOC Tsmree ed istituisce 2 UOSD “fotocopia” con funzioni e compiti sovrapponibili differenziandosi solo dalla denominazione “NORD” e “SUD”.

Viene istituito un Dipartimento Salute della Donna, del bambino e dell’ età evolutiva che in realtà unifica solamente le due Pediatria di Sora e di Cassino, la Uosd Consultori e percorso nascita e la Uosd cardiologia pediatrica. Si ricorda che si tratta di due presidi ospedalieri (Sora-Cassino) e che il DEA di I livello ha bisogno, per essere tale, di una UOC di Pediatria.

Per l’ Ospedale di Cassino, considerata la situazione del territorio è fondamentale la nascita di un Dipartimento di Onco-Ematologia. Ad oggi, in pochissimo tempo l’ambulatorio di Ematologia ha in carico circa 1000 pazienti, pertanto un potenziamento è necessario per rispondere in maniera efficiente al fabbisogno di salute del territorio del Basso Lazio.

Siamo contrari alla fusione della UOC Radiologia degli Ospedali di Sora e Cassino, sia per quanto riguarda la distanza dei due poli Ospedalieri e, di conseguenza, la criticità nella gestione contemporanea di entrambi i servizi. Per la nuova UOSD telemedicina si evidenzia che la stessa è una struttura ampiamente trasversale per competenze, obiettivi e target, poiché spazia dalla Cardiologia alla Radioterapia, per una assistenza integrata. Data la sua valenza sarebbe stata opportuna la sua assegnazione nella Direzione Strategica Aziendale e la previsione della telemedicina cardiologica che andrebbe a rispondere alle necessità del territorio.

Non si comprende il cambio nome della UOSD di Teleradiologia con UOSD Radiologia domiciliare, la Teleradiologia è costituita da peculiarità tali da non poter equivocare con altre branche mediche.

Ci aspettavamo qualcosa in più in tutta la parte di programmazione strategica di sanità territoriale soprattutto alla luce degli investimenti e degli obiettivi del PNRR, anche per la previsione di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche come previsto dagli accordi Regionali prevedendo un recupero delle strutture ospedaliere dismesse e/o inutilizzate>>.

Così il Coordinatore dei Medici ed Il Segretario Generale Virgilio De Blasis e Giovanni Salzano.