Provincia – Asili nido aziendali, sindacato soddisfatto per il finanziamento ottenuto. La Cisl Fp: “Ora si lavori per l’apertura anche nei poli sanitari di Sora e Alatri” | TG24.info

Due nidi aziendali all’interno dei Poli B e D dell’Asl di Frosinone, ma anche l’impegno a fare in modo che nuove strutture vengano aperte negli altri poli sanitari. La Cisl Funzione Pubblica interviene su un tema che vede l’organizzazione sindacale in prima linea da tempo.

«Il finanziamento della Regione Lazio per l’apertura di due strutture dedicate alle famiglie dei dipendenti dell’Asl ci rende particolarmente orgogliosi – ha affermato il Responsabile della Sanità Pubblica della Cisl Fp Frosinone, Vincenzo Gaetani – Da molto tempo come organizzazione sindacale ci stiamo battendo per garantire la presenza di nidi aziendali all’interno dell’Asl di Frosinone, un servizio essenziale per molti dipendenti al fine di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari. Per questo motivo ringraziamo l’Asp di Frosinone per il suo intervento e per l’impegno che sta mettendo nella creazione di queste strutture presso il Polo B di Frosinone e il Polo D di Cassino. Siamo in stretto contatto con i responsabili per continuare a monitorare tutto l’andamento di avvio dei nidi».

Ma l’organizzazione sindacale guarda oltre ed è pronta a proseguire il proprio impegno. «Abbiamo raggiunto un risultato molto importante, ma non ci fermiamo – ha aggiunto il Responsabile Gaetani – Per questo motivo ci interfacceremo con l’Asl per fare in modo che si arrivi alla completa attuazione del progetto richiesto dalla Cisl. Infatti oltre all’apertura nei poli sanitari B e D torneremo a chiedere che si provveda all’apertura di nidi anche per gli altri due poli della provincia di Frosinone, il polo C di Sora e il polo A di Alatri. Nel caso di Sora, tra l’altro, i locali erano stati già individuati e quindi gli spazi necessari per l’avvio di questi servizi sono già disponibili. Gli operatori sono tutti uguali ed è giusto che vengano garantiti stessi diritti a ogni dipendente, questo è il nostro impegno, questo è l’impegno di un’organizzazione sindacale che mette al centro della propria azione il benessere dei lavoratori».