Provincia – Ambiente: le giornate ecologiche di Fare Verde | TG24.info

Fare Verde in provincia di Frosinone è l’associazione Ambientalista che negli ultimi anni ha dato sempre l’esempio di sensibilità e civiltà eseguendo un numero impressionante di giornate ecologiche da Nord a Sud della provincia di Frosinone. Dopo l’obbligatoria pausa pandemica di nuovo l’annuncio di due giornate ecologiche a Nord della Provincia di Frosinone per il 16 Maggio 2021.

“Fare Verde Gruppo Fiuggi organizza la giornata ecologica per la pulizia del sentiero con partenza alle ore 9.00 del 16.5.2021 dal FONTANILE SAN ROCCO per arrivare a POZZO FRACICALE. Una sorta di passeggiata nel bosco con la relativa pulizia del sentiero di circa 2 km. La compagine Anticolana di Fare Verde sarà coadiuvata dall’intervento dei volontari provenienti dai gruppi Fare Verde di Monte San Giovanni Campano, Valle di Comino, Cassino, Serrone e Alatri. Un gruppo inizierà l’azione alle prime luci dell’alba mentre il secondo gruppo dalle ore 9.00. In questa occasione sarà presente il presidente provinciale che assisterà al primo dispiegamento sul territorio dei volontari di Fare Verde Gruppo Fiuggi.

La seconda giornata ecologica si terrà sempre il 16 Maggio ma a Trevi nel Lazio con appuntamento alle ore 8.30 in Piazza IV NOVEMBRE dove i volontari di Fare Verde Gruppo Piglio in previsione della costituzione futura del gruppo locale che si andrà a collocare nel Parco dei Monti Simbruini si interfacceranno con i volontari e simpatizzanti della nostra Associazione.

L’invito rivolto alla Comunità è a partecipare alle azioni di Fare Verde e a registrarsi presso i volontari che saranno presenti sul luogo degli appuntamenti perché è obbligatorio nell’interesse di tutti rispettare le regole imposte dal DPCM che è in attuazione.

L’ambiente ha bisogno anche delle tue piccole azioni per essere tutelato”. E’ quanto riportato in una nota stampa di Fare Verde Provincia di Frosinone.