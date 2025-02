Provincia – Amata: “La Regione aumenta l’Irpef, ecco cos’è nei fatti il finto buonismo del centrosinistra” | TG24.info

“Invece di sostenere le famiglie, di proteggere il reddito, soprattutto del ceto medio in un momento di crisi economica come quello attuale, la giunta regionale di centrosinistra, come regalo sotto l’albero, ci mette il carico da dieci, anzi da quattrocento. Ammonta infatti a tale cifra, quattrocento euro, l’aumento annuale dell’Irpef che mediamente dovranno sostenere le famiglie laziali grazie all’ultimo regalo del governo Zingaretti/Leodori/D’Amato/M5S”. Lo dichiara il capogruppo della Lega in consiglio provinciale Andrea Amata.

Amata in una nota sottolinea: “Con quest’ultimo provvedimento truffa viene smascherata definitivamente la narrazione del centrosinistra buono e attento alle fasce deboli. Il centrosinistra laziale infatti si è rivelato una vera e propria sanguisuga dei cittadini, a fronte di servizi scadenti e di mancanza di risposte ai territori che dura da un decennio. Un centrosinistra irrobustito da un’altra formazione che, a chiacchiere si dice dalla parte degli ultimi, il M5S. Ma in questo caso c’è l’attenuante che a Cortina, meta di villeggiatura del leader grillino, se ne vedono poche di persone in difficoltà. Dunque, il neopauperista Conte non ha avuto modo di rendersene pienamente conto e l’aumento dell’Irpef per sostenere le mance di fine legislatura ne è stata la logica conseguenza”.

“Francesco Rocca – conclude Amata – avrà tanto lavoro da fare per rimettere in sesto la Regione Lazio, ma è la persona più adatta, a partire dal vero sfacelo della sanità. Funzionerà la filiera con il governo nazionale e le risposte ai cittadini arriveranno, così come l’attenzione reale a chi non ce la fa e rimane indietro. In questi anni di finto buonismo della sinistra è accaduto l’esatto contrario”.