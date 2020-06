Provincia – Acea, sospensioni idriche in diversi Comuni: ecco dove

Acea Ato 5 avvisa che, a causa di un intervento di manutenzione annunciato dal fornitore di energia elettrica che interesserà anche l’impianto Campo Pozzi Tufano, nella giornata di venerdì prossimo 19 giugno, dalle ore 12:00 fino alle ore 22:00, si potranno verificare sospensioni del flusso idrico e/o abbassamenti di pressione.

Le zone interessate sono le seguenti:

• Comune di Alatri: via Santa Cecilia, via Casilina, via Colle S. Pietro e limitrofe;

• Comune di Anagni: via Madonna di Tufano, via comunale Preturi Colle del Pero, S.P. 202, centro storico, via V. Emanuele, via Garibaldi, via Porta Cecere, via G. Giminiani, via S. Magno via G. Matteotti, via Ciavattino, via Consolazione, via Cerere Navicella, loc. Monte Marino e zone limitrofe;

• Comune di Arnara: zona cimitero;

• Comune di Ceccano: centro storico, via Armando Diaz, via Pedemontana, via Gaeta, via Madonna del Carmine, via Domenico Misserville, via per Frosinone, via Vigne Vecchie, via Dell’Olmo, via Paolina, via Casette (parte alta), via Cantinelle, loc. Colle S. Paolo e zone limitrofe;

• Comune di Ceprano: via Ripi, via Colle Musillo, via Colle Pozzillo, via Sterparo, via Ponte Rotto, via Moricino, via Molaro, via Colle Frattuccio, via Elci, via Campo Lungo, via Fontanelle, via Colle Zampogna, via Cese, via Colle Sepe;

• Comune di Ferentino: zona servita da acquedotto Tufano e parte del centro storico;

• Comune di Frosinone: via Valle Fioretta, zona stazione, via Carlo Conti, via Fornaci, via Colle del Vescovo, via Colle Timio, Circonvallazione Colle Timio, loc. Colle Faito, via Pergolesi, via Albinoni, via Marittima, viale Grecia, viale Portogallo, corso Lazio, via Pratillo, via Castagnola, via Verdi, via Gaeta, via per Frosinone, via Cavoni, via Madrid, zona Ospedale, zona aeroporto e zone limitrofe;

• Comune di Morolo: parte bassa servita da acquedotto Tufano;

• Comune di Patrica: zona Quattro strade (alimentata da acquedotto Tufano);

• Comune di Pofi: intero territorio comunale;

• Comune di Sgurgola: centro storico e zona campagna alimentati da serbatoio Cona Marozza;

• Comune di Supino: parte bassa servita da acquedotto Tufano.

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).