Provincia – A colloquio con i presidenti di Senato e Consiglio dei ministri (foto)

La ‘missione’ della delegazione dell’Unione Province Italiane al Senato della Repubblica e a Palazzo Chigi ha aperto spiragli incoraggianti non soltanto sul destino delle Province ma anche, e soprattutto, sulle quasi duemila ‘urgenze’ che sono rimaste sulla carta a causa della mancanza di fondi. Insieme al presidente dell’Upi e presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale, nella delegazione che ieri ha incontrato prima la presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati e poi il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, c’era anche il presidente della Provincia di Frosinone e di Upi Lazio, Antonio Pompeo, che ha commentato positivamente l’esito delle due riunioni.

“Dopo l’incontro con la presidente del Senato Casellati nella tarda mattinata di ieri, alla quale abbiamo consegnato l’ordine del giorno sul rilancio delle Province sottoscritto dai sindaci, – ha detto Pompeo – siamo stati ricevuti dal premier Conte: a lui abbiamo presentato le proposte per rafforzare e valorizzare le Province, fornendo dettagliati dossier su interventi urgenti in materia di viabilità ed edilizia scolastica oltre a quasi 1.500 progetti cantierabili subito o, al massimo, nel prossimo anno. Purtroppo la nota dolente è sempre quella relativa alle risorse: tra strade e ponti gestiti dalle Province, secondo i dati delle tabelle Upi, sono necessari circa due miliardi di euro, poco meno di quanto occorre per risistemare le quasi 1.750 scuole superiori, a carico di questi enti.

Ho avuto la possibilità, durante il colloquio al quale ha preso parte anche il sottosegretario all’Interno e amico Achille Variati, di rappresentare direttamente al presidente Conte la situazione in cui versano le Province e di offrire uno spunto di discussione sulle prospettive future di questi enti. Dai dati contenuti nei dossier emerge, peraltro, come la Provincia di Frosinone, nonostante limiti e lacune legislativi, cerchi di garantire i servizi essenziali in materia di viabilità ed edilizia scolastica soprattutto, con i circa 25 milioni di euro di finanziamenti per l’adeguamento delle strutture scolastiche di competenza e, primo esperimento in Italia, avvalendosi del protocollo d’intesa sottoscritto il 31 ottobre scorso con Cassa Depositi e Prestiti per la progettazione. E, proprio a proposito dei progetti di messa in sicurezza e modernizzazione degli edifici scolastici, la nostra è tra le province del Lazio quella con il numero più elevato di progetti cantierabili per il biennio 2020-2021: ben 40, per un fabbisogno di 11.500.000 euro su un totale di 79 progetti per poco più di 42 milioni di euro.