Protezione Civile – Grande successo per la giornata formativa con Ferrovie dello Stato | TG24.info

L’assessore Ciacciarelli: “Grazie alla collaborazione con Ferrovie dello Stato rafforzate le competenze della Protezione Civile in materia di rischi ferroviari”.

Sabato 14 giugno si è tenuto in Provincia di Latina, tra i Comuni di Formia e Fondi, una importante giornata di formazione per i volontari di Protezione Civile in tema di prevenzione e gestione dei rischi ferroviari realizzata grazie alla collaborazione tra il Gruppo FS e la Protezione Civile della Regione Lazio.

Attraverso la diretta partecipazione di personale competente delle società di Trenitalia, FS Security ed Rfi, 11 organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un totale di circa 60 persone hanno avuto la possibilità di apprendere quali siano le competenze di tali società nella gestione dei rischi e quali comportamenti adottare per prevenirli in modo corretto.

“In particolare – ha spiegato l’assessore Ciacciarelli – la Giornata Formativa si è distinta in due diversi momenti, assicurando una completa formazione attraverso lo svolgimento prima di una parte teorica presso la Sala Polivalente Recchia del Comune di Fondi per poi procedere ad parte pratica presso la Stazione di Formia con l’illustrazione della gestione dei rischi in stazione ed in treno.

La presente giornata formativa dimostra nuovamente la volontà di garantire al personale ed ai volontari di Protezione Civile una formazione completa, assicurando una corretta preparazione nello svolgimento del proprio ruolo di assistenza.

Ringrazio il Gruppo FS e tutto il personale addetto per aver consentito la realizzazione di tale importante momento di formazione per la Protezione Civile Lazio”.