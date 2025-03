Proroga fermate Tav Frosinone e Cassino, Ciacciarelli: “Importante risposta per la nostra provincia” | TG24.info

La Giunta regionale ha confermato l’impegno per 5 milioni di euro finalizzato a proseguire la sperimentazione per l’instradamento sulla Cassino-Frosinone di un treno ad alta velocità, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano–Napoli. Stessa misura anche per la tratta Roma Orte. Plaude l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

“Nella giornata di ieri – spiega Ciacciarelli – abbiamo approvato in Giunta Regionale, in sintonia con l’obiettivo di promuovere il potenziamento dei servizi di trasporto nel territorio regionale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni, la proroga dei servizi Frecciarossa Napoli-Milano con fermate intermedie nelle stazioni di Cassino e Frosinone e del Frecciarossa Roma- Milano con fermata intermedia nella stazione di Orte per l’intero anno 2024. Una risposta di modernità che consente alla nostra provincia di poter beneficiare di un servizio ferroviario di elevata prestazione, coerente con le esigenze di molti cittadini tenuti, per ragioni professionali, a dover spostarsi con molta frequenza e rapidità e che per tale ragione necessitano di un servizio al passo con i tempi.

Ancora una volta il Governo Regionale del Lazio dimostra vicinanza e consapevolezza delle esigenze concrete delle province ed in particolare delle aree più periferiche del territorio regionale. Grazie al Presidente Rocca ed all’Assessore proponente Ghera per aver inteso portare avanti lo sviluppo di un servizio ferroviario moderno ed innovativo per la Provincia di Frosinone.”