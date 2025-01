Presentata la 37° Edizione del Festival di Atina Jazz | TG24.info

(di Paola Polidoro) Dal 6 al 23 luglio 2023 nell’incantevole cornice di Atina un appuntamento speciale con il Jazz. Nell’edizione del 2023 il fantastico borgo della Valle di Comino ospiterà una celebrazione di talenti straordinari e melodie che lasceranno senza fiato.

Suoni coinvolgenti e dalla creatività senza confini di alcuni dei migliori artisti jazz del panorama internazionale. Entusiasta il presidente della BpC, Vincenzo Formisano. “Per il nostro istituto essere vicino agli eventi culturali e sportivi del territorio è un orgoglio. Noi per Atina Jazz ci siamo da anni e ci saremo ancora negli anni venturi. Una serie di eventi che vedono fantastiche note ed interpreti noti nel panorama internazionale incantare gli spettatori nel cuore di Atina.”

Diversi gli eventi che si terranno, con una grande chiusura a Cassino il 30 luglio, presso Arena Historiale di Cassino, con una serata speciale “AJ23 ON TOUR” con il FEDERICO CALIFANO TRIO, che porterà l’energia del festival in una nuova location. Soddisfatto il direttore artistico, Leonardo Manzari. “Con l’edizione numero 37 del nostro Festival, si riaccendono le luci sulla kermesse musicale che è l’architrave della tradizione jazzistica nel Lazio meridionale” è l’annuncio del Direttore Artistico del Festival, il dottor Leonardo Manzari “Dopo l’edizione della scorsa estate che ha segnato il consolidamento della memoria musicale jazzistica atinate, la nostra macchina organizzativa si è rimessa in moto già da mesi. Che Festival sarà? Sarà un Festival che dovrà raccontare ancora una volta belle storie di musica, sarà un Festival che cercheremo di rendere sempre più possibile appetibile per il nostro affezionato pubblico. Sarà un Festival che, ci auguriamo, sia in grado di rievocare i fasti della tradizione voluta da Vittorio Fortuna e che sia in grado di sostenere, nella memoria dei melomani, un rinnovato spirito e soprattutto ad una serie di preziose novità che serviranno per l’energia del Jazz sotto le stelle della Valle di Comino. Colgo l’occasione per ringraziare sin d’ora il nostro main sponsor, la Banca Popolare del Cassinate, che nella persona del suo Presidente, il Prof. Vincenzo Formisano, e del Consiglio di Amministrazione, ha voluto confermare la vicinanza alla cultura ed alla musica colta che nella XXXVII edizione del Festival regaleremo al nostro pubblico. Non voglio dimenticare nei ringraziamenti anche il Comune di Atina e tutti quelli che muovono la macchina organizzativa di questa manifestazione nella fattispecie all’Associazione Kunoichi, soggetto attuatore della trentasettesima edizione di ATINA JAZZ. L’Associazione è partita con la produzione della stessa, nell’ottica di offrire al territorio un Festival che sia in grado di dialogare con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, con i cittadini, con le realtà commerciali e imprenditoriali, con tutti gli appassionati del settore musicale”. Presente alla conferenza stampa il sindaco di Atina, che da 37 anni ospita uno degli eventi Jazz più apprezzati del centro Italia e non solo. La kermesse partirà il prossimo 6 luglio, serate tutte da vivere.

Il programma

6 Luglio – ANTEPRIMA AJ2023: JOHN SURMAN & VIGLEIK STORAAS DUO

15 Luglio – ANTEPRIMA AJ2023: NICK BARSCHT PIANO SOLO

20 Luglio – ROBERTO GATTO PERFECT TRIO

21 Luglio – ALESSANDRA D’ALESSANDRO OUTLINES

21 Luglio – FRANCESCO BEARZATTI “Portrait of Tony”

22 Luglio – NICKY NICOLAI – MILLE BOLLE BLU

23 Luglio – JOE BARBIERI QUARTET “30 ANNI SUONATI”