Premio Pino e Amilcare Mattei, al via la settima edizione | TG24.info

Il Presidente De Angelis: «Iniziativa per ricordare due straordinari imprenditori».

Al via la settima edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei. Il Consorzio Industriale del Lazio ha pubblicato il bando della nuova edizione del progetto dedicato alla memoria dei due imprenditori del marmo. Un progetto nato nel 2014 a seguito della tragica scomparsa dei due imprenditori e che ha visto un progressivo coinvolgimento del territorio.

Anche quest’anno sono stati previsti due distinti percorsi di gara. Il primo è il “Premio al merito” dedicato ai laureati dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il percorso è suddiviso in due categorie, il percorso per le lauree triennali e quello per le lauree magistrali. Ogni studente potrà trasmettere la propria tesi di laurea che dovrà essere incentrata su uno dei seguenti settori: riqualificazione ambientale; efficentamento energetico; innovazione e tecnologia macchine ed elementi costruttivi; impianti industriali; progettazione, produzione, applicazione e comportamento in opera dei materiali; smaltimento materiali; miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza.

Un secondo circuito di gara è quello del “Premio speciale al racconto” dedicato ai ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole medie. Quest’anno si è deciso di affrontare un tema di stretta attualità, infatti i ragazzi dovranno fotografare e raccontare il tema della violenza sulle donne.

«Il premio Mattei è diventato un appuntamento importante per il territorio e per il nostro ente – ha affermato il Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis – Un progetto nato nel 2014 dall’ex Cosilam per ricordare gli imprenditori del marmo Pino e Amilcare Mattei che con la loro azione e il loro impegno hanno permesso di far diventare il distretto del marmo un’eccellenza a livello mondiale. Proprio loro hanno sempre investito sui giovani e questo premio è il miglior tributo possibile. Quest’anno abbiamo scelto anche di affrontare una tematica molto difficile che è quella della violenza sulle donne. I terribili fatti di cronaca che negli ultimi mesi abbiamo ascoltato ci hanno spinto a scegliere di portare questo argomento all’interno delle scuole per avviare delle riflessioni e degli incontri che, riteniamo, debba essere un preciso impegno di tutte le istituzioni».

Il Premio Pino e Amilcare Mattei è realizzato in partnership con un nutrito gruppo di istituzioni pubbliche e private. La settima edizione del progetto è stata realizzata in collaborazione con: Comune di Castelforte, Comune di Coreno Ausonio, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Gpr Marmi, Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Pontino, Unindustria, Autoeuropa, Ecoliri e Cooperativa Cavatori Coreno.