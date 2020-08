Posta Fibreno – Un nuovo emozionante weekend nella Riserva Naturale con le iniziative di Vivi i Parchi del Lazio

Tutto pronto per un nuovo emozionante weekend con Vivi i Parchi del Lazio nella Riserva Naturale, pensato per adulti, famiglie e bambini.

Proseguono con grande successo di partecipazione le iniziative svolte nella splendida cornice della Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno. Si spazia dal teatro al gioco, dalla passeggiata guidata alla sfida a squadre. E proprio attraverso questi momenti intensi, famiglie e bambini stanno vivendo un’estate diversa, riscoprendo il gusto di stare insieme nel rispetto delle regole, ma senza privarsi del divertimento e della spensieratezza. Sabato 29 agosto, a partire dalle 9, Valentina Muscedere invita tutti i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, al suo interessante laboratorio didattico denominato “Comunicando la natura: ImmagiNatura”. L’attività coinvolgerà i più piccoli, stimolando creatività e capacità di esprimere le sensazioni che la natura è in grado di trasmettere al bambino. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il 346 4083281. Sempre sabato, ma nel pomeriggio, l’Associazione Kamaleonte torna con l’ormai consolidata “LudotecaVerde” che conquisterà i giovani avventurosi con orchi, elfi, hobbit e nani. Per prenotazioni è possibile rivolgersi al 366 2457807. E per concludere l’intenso fine settimana di agosto, l’appuntamento è fissato per domenica 30 agosto. Infatti, a grande richiesta, torna Odissey con una nuova sfida a squadre che vedrà intere famiglie cimentarsi alla ricerca di materiali per la costruzione di zattere da utilizzare sul lago. Tutte le bellissime iniziative sono assolutamente gratuite e realizzate in massima sicurezza.

Caterina Paglia