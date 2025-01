Posta Fibreno – Tutto pronto in Riserva per la Giornata Mondiale dell’Acqua | TG24.info

L’acqua, risorsa indispensabile e il suo legame con i cambiamenti climatici. Sarà il leit motiv di una domenica intensa in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, che si svolgerà domenica 19 marzo a Posta Fibreno, tra escursioni e laboratori. La giornata, assai ricca di eventi, avrà inizio alle 9 presso l’Area Orto delle Mole, antistante il Vecchio Mulino ad Acqua.

Al contempo, si terranno alcuni interessanti laboratori per “Chiare, fresche e dolci acque”. Organizzata in collaborazione con il CAI/CRTAM – Lazio e la Sezione CAI di Cassino, l’escursione celebrativa prevede un percorso ad anello di difficoltà E di circa 11 Km che porterà i partecipanti a costeggiare il lago per poi salire fino alla parte collinare del paese e raggiungere il centro storico. Qui sarà possibile visitare il Museo Naturalistico Etnografico e avere una meravigliosa visione dall’alto, di questo caratteristico lago e della sua isola galleggiante.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al 349 1573046 (D’Agostino Erminio, CAI Cassino). L’evento denominato “Chiare, fresche e dolci acque” è invece organizzato in collaborazione con i Camminatori del Golfo Asd Atletica Olimpic Marina di Minturno, che consentirà agli amanti della disciplina sportiva del Fitwalking, di conoscere il lago e le sue sorgenti. Il percorso, di circa 6 Km, giungerà fino al centro storico, per poi tornare sul lungolago. Per prenotarsi si consiglia di chiamare il tel 320 5352820 (Camminatori del Golfo).

Ovviamente, in questa splendida domenica, non mancheranno spazi dedicati ai bambini. Infatti, per i più piccini, di età compresa fra i 5 e i 12 anni di età, l’appuntamento è fissato con i Guardiaparco della Riserva Naturale presso l’Area Orto delle Mole dalle 9 alle 12:30. Qui sarà possibile prendere parte ad un indimenticabile laboratorio creativo denominato “Pianeta Acqua”, In tal senso, attraverso il gioco, i bambini impareranno a conoscere l’acqua, la sua importanza, le sue magie e i suoi percorsi lungo un bacino idrico. Per prenotarsi è possibile rivolgersi allo 0776 888021 (Guardiaparco) e al 331 6728772. Una domenica speciale per ricordare che l’acqua è vita e andrebbe festeggiata ogni giorno.

Caterina Paglia