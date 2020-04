Posta Fibreno – Nessun caso positivo, al via la distribuzione di mascherine, alimenti e farmaci

Emergenza Covid-19, come promesso dal sindaco Adamo Pantano, ieri mattina sono state distribuite dai Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno e dai Volontari della Protezione Civile, 2 mascherine per ogni residente presso la propria abitazione, in buste chiuse.

“Nella consegna delle mascherine sono inoltre stati inseriti 2 modelli di autocertificazione per gli spostamenti – ha sottolineato il sindaco Adamo Pantano -. e domani mattina, giovedì 9 aprile, saranno attivati i buoni spesa per alimentari e farmaci ai destinatari del contributo straordinario erogato dal Governo e dalla Regione Lazio. Colgo l’occasione per rimarcare il fatto che ad oggi, nel nostro Comune, non risultano persone positive al Covid-19. Pertanto, invito tutti i cari concittadini a continuare a rispettare le regole del DPCM restando a casa soprattutto in questi giorni a ridosso della Pasqua ed evitando visite da parte di parenti, amici e conoscenti”. E proprio quest’ultimo invito del sindaco Pantano racchiude in sé un messaggio importante: ce la possiamo fare stando attenti e senza abbassare la guardia!

Caterina Paglia