Posta Fibreno – Festa dell’Albero all’insegna della speranza e tutela dell’ambiente | TG24.info

La Festa dell’Albero è una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale proprio per celebrare la terra e proteggere le sue radici, auspicando ad un progresso civile, sociale, ecologico ed economico nel rispetto dell’ambiente.

In tale ottica, nei giorni scorsi, i bambini dell’Infanzia e della Primaria hanno partecipato attivamente alla Festa dell’Albero 2021 che si è tenuta presso la sede della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, dove, guidati dai Guardiaparco della Riserva, hanno piantumato 3 corbezzoli e 2 agrifogli, una per ogni classe del plesso scolastico. Le piantine, benedette dal parroco Monsignor Antonio Lecce, fanno parte del più ampio Progetto Ossigeno della Regione Lazio. “In un’atmosfera gioiosa – si legge in una nota – i bambini, sotto lo sguardo attento dei loro insegnanti, hanno recitato poesie e intonato canti sull’importanza degli alberi per la vita dell’intero pianeta. L’evento, realizzato grazie alla collaborazione tra la Riserva Naturale, il Comune di Posta Fibreno, suo Ente Gestore, e l’Istituto Evan Gorga, ha visto la partecipazione delle istituzioni del territorio con la presenza del sindaco Adamo Pantano, del Direttore della Riserva, Antonio Lecce, del parroco Monsignor Antonio Lecce e dei Carabinieri della Stazione di Vicalvi. Anche il Dirigente Scolastico, la dottoressa Matrona De Matteis, inpossibilitata a partecipare di persona, ha voluto far sentire la sua presenza con una videochiamata, nel corso della quale ha ribadito l’importanza di questa giornata per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto della natura e alla tutela dell’ambiente. Una bella sorpresa al termine della manifestazione: il sindaco Adamo Pantano ha ha consegnato un attestato di partecipazione e donato una matita sprout in ricordo della giornata”. Della matita, dopo l’utilizzo, rimarrà un seme che potrà essere messo a dimora e dal quale nascerà una nuova pianta. Ed è proprio racchiuso in quel piccolo seme il senso della Festa dell’Albero. Lo stesso seme che è simbolo della creazione e della naturale crescita: un’eredità importante per i giovanissimi.

Caterina Paglia