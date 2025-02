Posta Fibreno – Continuano i lavori di rifacimento del marciapiede lungo il lago | TG24.info

Continuano i lavori di rifacimento del marciapiede lungo il lago di Posta Fibreno. Per anni le criticità sono state tante, tanto da creare disagi non solo ai pedoni, ma anche alle vetture.

La strada è stata anche chiusa per permettere i lavori che stanno riconsegnando sicurezza e decoro ad un luogo meta turistica del centro Lazio. In tanti infatti scelgono di passare del tempo al lago di Posta Fibreno per una passeggiata in famiglia, per ammirare da vicino le bellezze della natura e per assaporare le bontà del territorio.

Una meta che non poteva essere abbandonata e così, una volta chiuso il cantiere, chi verrà a visitare Posta Fibreno ed il suo lago sarà accolto dignitosamente ed in sicurezza.