Posta Fibreno – Comunicazione, promozione e sviluppo sostenibile, al via le domande per la Riserva Naturale | TG24.info

La Riserva Naturale Regionale lago di Posta Fibreno ha istituito l’Elenco degli Organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale, con Determinazione del Direttore Antonio Lecce n 297 del 30 novembre 2021.

L’iscrizione a tale elenco rappresenta di fatto la condizione necessaria per l’eventuale affidamento di incarichi in questo specifico settore. La Riserva è una sorta di laboratorio aperto dove svolgere attività di educazione ambientale, di informazione, all’interno della quale è possibile ideare e sperimentare strategie per uno sviluppo del territorio, rispettoso degli ecosistemi e delle loro diversità con la partecipazione della comunità locale e non solo. La domanda dovrà essere inviata entro le 12 di giovedì 23 dicembre 2021 esclusivamente via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: riservapostafibreno@regione.lazio.it oppure alla PEC riservanaturale@postafibrenopec.it. Ovviamente il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Posta Fibreno. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare anche i referenti dell’educazione ambientale della Riserva: fgentile@regione.lazio.it (Franca Gentile, responsabile del coordinamento) e ttrombetta@regione.lazio.it (Guardiaparco Tiziana Trombetta), oppure chiamare il numero 0776 888021. Un’occasione da non perdere per chi è realmente interessato alla promozione, allo sviluppo sostenibile e alla conservazione della natura.

Caterina Paglia