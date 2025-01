Posta Fibreno – Al via il 1° Festival della Biodiversità, weekend con: laboratori ambientali, musica, cultura, arte, artigianato ed enogastronomia | TG24.info

Animali, piante ed ecosistemi sono sempre più condizionati dai processi di cambiamento climatico e dall’influenza dell’uomo.

In tal senso, proprio in occasione dei 100 anni di natura protetta e della nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la giovane ed attivissima associazione Natura Loci presenta la prima edizione del Festival della Biodiversità. Si tratta di un’iniziativa di “Carattere Locale”, progetto vincitore del bando Vitamina G, nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio, con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù, in partenariato con il Comune di Posta Fibreno e la sua Riserva Naturale. “L’intensa manifestazione prenderà il via oggi, venerdì 20 maggio e proseguirà sabato 21 e domenica 22 – spiegano da Natura Loci -. Uno splendido weekend caratterizzato da un ricco programma che dal mattino fino a sera vedrà in campo una serie di accattivanti attività culturali, incentrate prettamente nel centro storico di Posta Fibreno, pensate con il preciso scopo di riportare l’interesse in luoghi che pian piano si svuotano dalla popolazione locale e da interventi di riqualificazione culturale. Nel corso della tre giorni sarà possibile prendere parte a tante iniziative gratuite con importanti ospiti e professionisti in campo ambientale, culturale, artistico, artigianale e musicale. Sono infatti previsti interessanti laboratori tematici, escursioni naturalistiche, interventi divulgativi, mostre, realizzazioni artistiche, street art, concerti, yoga, stand eno-gastronomici e tanto altro”. Una vera e propria festa che mette d’accordo tutti, dalle famiglie, ai giovani e meno giovani. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 376 0811528, oppure al sito www.naturaloci.it e inviando una mail a info@naturaloci.it

Caterina Paglia