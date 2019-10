Pontecorvo – Taglio del nastro per il primo istituto Meccatronico del Lazio

Taglio del nastro a Pontecorvo per il primo Istituto Meccatronico del Lazio. La sede nei locali della Provincia. Il presidente Pompeo: “Il gioco di squadra è la tattica vincente”.

“Dietro ogni taglio del nastro c’è un progetto che diventa realtà, una volontà che diventa azione, un obiettivo che si trasforma in un nuovo punto di partenza. L’inaugurazione, oggi a Pontecorvo, del primo Istituto Meccatronico del Lazio, che ha sede nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione provinciale, è l’esempio illuminante di come il gioco di squadra sia la strategia vincente per centrare traguardi importanti, come quello di connettere il mondo della scuola con quello del lavoro, creando un’opportunità preziosa per i nostri giovani. Istruire, formare, specializzare: attraverso questo nuovo istituto, post diploma, i ragazzi potranno acquisire competenze e capacità necessarie per rispondere adeguatamente alla domanda del mercato nel settore meccatronico. Da presidente di un’Istituzione che ha tra le funzioni primarie proprio quella inerente la scuola e la formazione, non posso che esprimere orgoglio e soddisfazione per una realtà che certamente aprirà la strada a futuri professionisti del settore”.

Lo ha detto il presidente della Provincia di Frosinone, Avv. Antonio Pompeo, a margine dell’inaugurazione del nuovo Istituto Meccatronico del Lazio, a Pontecorvo. In rappresentanza dell’Amministrazione provinciale era presente anche la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Alessandra Sardellitti.