Pontecorvo – Salvaguardia produzioni agricole e sicurezza viabilità, concluso l’intervento sul Liri a Ravano | TG24.info

Ultimato l’intervento sulle sponde del Liri a Pontecorvo, in località Ravano di Sotto, dove le ruspe hanno lavorato per risagomare l’alveo del fiume visibilmente modificato dalla formazione di ingenti depositi di sabbia, pietrisco e detriti.

“Dando seguito alle segnalazioni degli agricoltori, abbiamo chiesto l’intervento della Regione Lazio – Direzione Lavori Pubblici Area Autorità Idraulica – per scongiurare il rischio di esondazioni che avrebbero allagato i campi coltivati, causando la compromissione del raccolto e la perdita di reddito per tante famiglie” spiega il sindaco Anselmo Rotondo.

La Direzione Regionale, valutata la reale effettività del rischio, si è attivata subito, predisponendo il piano operativo di intervento per eliminare la deviazione del corso d’acqua. “Risolutiva è stata la collaborazione del funzionario Antonio Carcione che, nel sopralluogo, ha verificato la fondatezza dell’allarme lanciato dall’amministrazione comunale. Grazie alla rapidità dell’iter autorizzativo della Presidenza della Regione, che sovrintende alla operatività della Direzione, è stato possibile intervenire con immediatezza per rimuovere la montagna di terriccio che aveva modificato il corso del fiume, riportando il letto del Liri alla sua fisionomia originaria e mettendo in sicurezza sia le coltivazioni agricole, sia la strada traversa vicinale di Via Ravano di Sotto,la cui stabilità era compromessa in più punti ed era a rischio frana” aggiunge il consigliere delegato all’agricoltura, Gaetano Spiridigliozzi che, insieme al sindaco, ha gestito in prima persona la problematica.