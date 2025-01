Pontecorvo – Aumenti tariffa bonifica, sindaci e delegazione agricoltori ricevuti in consiglio regionale | TG24.info

“Unitamente al vicesindaco, assessore Katiuscia Mulattieri, al delegato all’agricoltura Gaetano Spiridigliozzi e una delegazione di agricoltori abbiamo incontrato il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e il vicepresidente del consiglio regionale Pino Cangemi”. Lo ha fatto sapere il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondi, che aveva annunciato, nei giorni scorsi, la disponibilità del vicepresidente Cangemi ad incontrare tutti gli interessati.

“Abbiamo esposto loro le problematiche relative agli aumenti che gli agricoltori si sono visti arrivare per la stagione irrigua 2024, un aumento indiscriminato del 50% – ha spiegato Rotondo -. Una tegola sulla testa delle aziende, delle imprese e delle famiglie, che abbiamo contrastato dall’inizio e che abbiamo cercato di risolvere. La quota ad ettaro era di 300 euro ed è passata a 450 euro con un aumento di circa il 50%.

Quindi, ci siamo recati presso il Consiglio Regionale del Lazio incontrando le massime autorità del Consiglio: presidente e vicepresidente hanno preso l’impegno e qualche giorno per monitorare la situazione e per trovare le giuste soluzioni per andare incontro agli agricoltori del nostro territorio”.

“Sono contento che sia il presidente che il vicepresidente hanno compreso le difficoltà delle aziende – ha aggiunto il primo cittadino -, ci hanno garantito il massimo impegno affinché il problema venga risolto.

Inoltre saranno coinvolti tutte le forze politiche e anche gli assessori del territorio per poter garantire un sostegno a questa iniziativa e per risolverla definitivamente. Ringrazio il Presidente per averci ricevuto ed aver ascoltato le nostre richieste”.