Pontecorvo – Asilo nido, la retta verrà abbassata: grazie ad un finanziamento

Una buona notizia quella che troveranno i genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido comunale: grazie a un finanziamento, di ben 16.300 euro ottenuto dall’amministrazione comunale,

la retta dell’asilo nido comunale verrà abbassata. Un finanziamento che inciderà direttamente sulle tasche delle singole famiglie.

“Si tratta di un provvedimento molto importante perché va ad abbattere i costi reali per le famiglie che usufruiscono dell’asilo nido comunale. Sin dall’insediamento dell’amministrazione comunale, come assessore alla pubblica istruzione, ho perseguito l’obiettivo di abbassare le tariffe e le rette scolastiche e nel primo anno del nostro mandato siamo riusciti in tale senso. Poi la situazione economica e finanziaria del comune non ha permesso di decurtare ulteriormente i costi, ma comunque abbiamo mantenuto invariate tutte le tariffe per cui ora con il finanziamento ottenuto dalla regione Lazio si andranno ad abbattere i costi per per la annualità 2019 – 2020. Ciò vuol dire che al prossimo anno scolastico i genitori ma soprattutto i bambini usufruiranno degli stessi servizi a un costo più basso”. Ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione Armando Satini.

“Il contributo ottenuto grazie al lavoro alla sinergia tra l’assessore Armando Santini e il funzionario del settore amministrativo e vicesegretario comunale dottor Umberto Grossi ha portato alla bella notizia per le famiglie. Ringrazio l’assessore Satini e il vice segretario comunale per l’obbiettivo raggiunto”, ha aggiunto il sindaco Anselmo Rotondo.