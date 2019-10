Picinisco – Pastorizia in Festival alla scoperta delle eccellenze tipiche nelle aziende locali

La stagionalità delle eccellenze gastronomiche, dalla lavorazione alla produzione.

Un nuovo intenso percorso regalato dal Festival della Pastorizia che, dopo il successo dello scorso agosto, fa il bis con la prima edizione invernale. Domenica 13 ottobre infatti, a partire dalle 9 del mattino, i partecipanti potranno visitare le aziende locali per conoscere la dedizione, la passione e la lavorazione che ci sono dietro i “prodotti eccellenti” della Ciociaria e in particolare della Valle di Comino. Nel corso dell’intensa giornata, nella centralissima Piazza Capocci sarà dato ampio spazio alla mostra-mercato, ai laboratori didattici per bambini, all’intrattenimento musicale e infine, dulcis in fundo, alla degustazione delle prelibatezze del posto. Ecco il programma: alle 9:30 è previsto il raduno dei visitatori e partenza con le navette verso le aziende agricole locali che proporranno degustazioni varie. Le visite guidate saranno distinte in due percorsi. Il percorso A condurrà a Casa Lawrence, all’azienda vinicola I Ciacca e all’azienda agricola Alta Terra di Lavoro. Il percorso B invece, vedrà come protagonisti l’Agriturismo Santa Giusta e l’Agrotecnica Bartolomucci. E’ consigliata la prenotazione al numero 348-2724370. E dopo l’emozionante mattinata, intorno alle 13 verrà inaugurato il villaggio Street Food in Piazza Capocci dove sarà possibile degustare le succulente pietanze di stagione, accompagnati dal simpatico intrattenimento musicale del Trio Fratelli Rocca & Toni Cardone. Nel frattempo sarà dato ampio spazio alle attività per i più piccini a cura del personale del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Caterina Paglia